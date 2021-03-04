Sokak hayvanları için 'iyilik mesaisi'

04 Mart 2021 Perşembe, 12:17

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde 25 yıl matematik öğretmenliği yapan 3 çocuk 2 torun sahibi 60 yaşındaki Vahit Çevik, öğretmenlik yaptığı dönemde hukuk fakültesini de kazandı. Emekli olduktan sonra avukatlık yapmaya başlayan Çevik, kayıtlı olduğu Muğla Barosunun, Doğal Yaşamı Koruma ve Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı seçildi.

Her sabah ilk işi ofis olarak da kullandığı evindeki hayvanların karınlarını doyurup doğa turu yapmak olan Çevik, daha sonra otomobiline binerek diğer ihtiyaç sahibi hayvanların yanına koşuyor.

Bitez, Konacık ve Ortakent mahallelerinde belirlediği güzergahlara uğrayan Çevik, buradaki hayvanlara yiyecek ve su veriyor.

Bu iyilik yolculuğu özellikle hafta sonları akşamı bulan Çevik, geçici olarak sahiplendirdiği bazı hayvanların yanına uğrayıp onları da gezdirip, tekrar evlerine bırakıyor. Her sabah iş öncesi ve sonrasında kendisini bekleyen sokak hayvanlarına giden Çevik, bu "iyilik mesaisi"nin kendisine enerji verdiğine inanıyor.

SOKAKTAN ALIP YUVA BULUYOR

Avukat Vahit Çevik, sokaktaki özellikle engelli hayvanların sahiplenilmesinin çok daha önemli olduğunu, bu canlıların tek başına sokakta yaşayamadığını söyledi.

Evinde sürekli baktığı ikisi engelli 4 kedi, 2 de köpek bulunduğunu anlatan Çevik, "Kızımın evinde de kalan hayvanlar var. Sokaktan kurtardığım, çeşitli yerlerde geçici yuvada bulunan ancak her gün ilgilenip gezdirdiğim, mamasını suyunu verdiğim hayvanlar var." dedi.

Bakım evlerine ziyarete giderek oradaki hayvanlarla da ilgilendiğini belirten Çevik, şöyle konuştu:

"Allah'ın yarattığı her canlının en az insan kadar yaşama hakkı olduğuna inanıyorum. Kendimi 'yaşam hakkı savunucusu' olarak nitelendiriyorum. Hayvan Hakları Yasası için de çalışmalar yürütüyorum. TBMM'ye teklifler sunuyorum."

Çocukları doğa ve hayvan sevgisinden mahrum büyütmemek gerektiğini vurgulayan Çevik, "Dünyaya gelmiş her canlının en az insan kadar yaşama hakkı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yardıma muhtaç olan hayvanlara yardım etmiş olmak beni inanılmaz mutlu ediyor. Bunun manevi hazzını tarif etmek imkansız. Ancak yaşayanlar bilir." diye konuştu.

Çevik, özellikle sahipsiz hayvanlara yönelik hak ihlalleri davalarına ücretsiz baktığını kaydetti.