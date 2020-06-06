Sokak hayvanlarını besleyen kadını tehdit etti: Sana mermi atarım!

06 Haziran 2020 Cumartesi, 10:59

Balıkesir'in Akçay ilçesinde, sokak hayvanlarını besleyen 68 yaşındaki bir kadın, komşusu tarafından tepki gördü. Kadının evinin önüne gelen adam, hayvanların çocuklarına saldırması korkusu üzerine, yaşlı kadına hakaret ve tehditler savurmaya başladı.

Sözcü gazetesinin aktardığına göre yaşlı kadının "Niye ısıracak onlar seni?" sözlerinin üzerine daha çok sinirlenen adam, "Eğer benim çocuklarımdan birini kedi köpek ısırsın, ben seninle görüşeceğim abla. Sen çekmeye devam et, senin suçun yok ama seni buraya koyanın suçu var. Ben Nihat bey ile görüşeceğim, sen bu evde yaşayamazsın, ben seni burada oturtmam. Gerizekalı mıdır nedir, özürlü zaten. Ruh hastası ya, baksana tipe. Ben seni burada yaşatmam. Sen erkek olsan var ya bu iş çok farklı olurdu. Ne biçim kadınsın lan sen şeytan gibi. Seni var ya gebertirim burada. Sana mermi atarım benim canımı sıkma" diyerek komşusunu tehdit etti.

?O anlar ise yaşlı kadın tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Tepki toplayan video sosyal medyada yayılınca, sokak hayvanlarını besleyen yaşlı kadına destek yağdı.