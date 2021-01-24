Sokak ortasında bıçaklanan Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti
Çorum’da çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken göğsünden aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Kıbrıs Gazisi, hayatını kaybetti.
Olay, önceki gece Çepni Mahallesi Taşhan Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İddialara göre, sokak ortasında çıkan bir kavgayı ayırmaya çalışan Necati Aslan (70), göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralanmıştı.
112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alınmıştı. Kıbrıs Gazisi olduğu öğrenilen Aslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen gece geç saatlerde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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