Sokak ortasında, hayali kişilerle kavga etti
Antalya'da gece saatlerinde sokak ortasında birileriyle kavga ediyormuş gibi hareketler yapan kişi, şaşırttı. Atılan yumruklardan kaçar gibi sağa sola koşan ve boşluğa yumruk atan kişiyi gören bir vatandaş, cep telefonuyla o anları görüntüledi.
Olay, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Gece yarısı sokakta bağıran kişiyi görenler cep telefonlarının kamerasıyla olan bitenleri görüntülemeye başladı.
Akli dengesinin yerinde olmadığı veya madde bağımlısı olduğu değerlendirilen kişi, karşısında biriyle kavga ediyormuş gibi hareketler yapmaya başladı. Karşısındaki bir kişiden gelen yumruklardan kaçar gibi sağa sola koşturan ve zaman zaman da boşluğa yumruk atan kişi, bir süre böyle devam etti.
'Gelin buraya', 'Neden bana vuruyorsun, gelsene buraya' diye bağıran kişinin zaman zaman birilerine kafa atıyormuş gibi hareketi de görüntülere yansıdı.
En Çok Okunan Haberler
- Cumhuriyet yazarı Güller: Burjuvanın malı burjuvanındır
- Kaftancıoğlu'ndan AKP çelengi tepkisi
- Fahrettin Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
- Ağıralioğlu İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Fransız derginin kapağına sert tepki
- AKP’nin ilçe başkanı değil devletin kaymakamısınız
- ABD'de başkanlık seçimleri öncesi anketlerde son durum
- İki belediye başkanı AKP’ye geçti
- 'En kötüyü göreceğiz'
- O yasa teklifi Meclis'ten geçti!
Video Haberler
- Erken Genel Seçimler'e hazırız
- Akşener, ‘Keser’ dedi, TRT anında yayını kesti
- CHP'den sosyal medyada beğeni toplayan 29 Ekim videosu
- Ortalık bir anda karıştı! Uçakta 'maske' kavgası
- Kıyıdaki yunuslar, yüzenleri şaşırttı
- Emin Çapa: Sen dolara bakmasan da dolar sana bakıyor
- CHP'li vekil Covid-19’u yendi
- TRT Meral Akşener'i yanıltmadı! Yayını böyle kesti
- TRT'nin Payitaht dizisinden 'Charlie Hebdo' göndermesi
- Kuvvetli rüzgar seyir halindeki TIR'ı böyle devirdi
En Çok Okunan Haberler
- Cumhuriyet yazarı Güller: Burjuvanın malı burjuvanındır
- Kaftancıoğlu'ndan AKP çelengi tepkisi
- Fahrettin Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
- Ağıralioğlu İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Fransız derginin kapağına sert tepki
- AKP’nin ilçe başkanı değil devletin kaymakamısınız
- ABD'de başkanlık seçimleri öncesi anketlerde son durum
- İki belediye başkanı AKP’ye geçti
- 'En kötüyü göreceğiz'
- O yasa teklifi Meclis'ten geçti!