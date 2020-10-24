Sokak röportajında iktidarı eleştirdi, evi basıldı

24 Ekim 2020 Cumartesi, 15:50

Antalya'da sokak röportajı sırasında konuşan İsmail Demirbaş, iki gün önce gözaltına alındı. Demirbaş verdiği röportaj sırasında ülkedeki ekonominin gidişatını ve iktidarı eleştiren cümleler sarf etmişti.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre; röportaj sonrası Demirbaş'ın evini polisler basarak kendisini gözaltına aldı. Demirbaş adli kontrol ve yurtdışı yasağıyla serbest bırakılırken, “Ülkemin geldiği duruma üzülüyorum. Ben bildiklerimi söylemeye devam edeceğim” dedi.

'BİRİLERİ SENİ DOLDURUŞA GETİRİYOR'

Demirbaş'ın evi, 22 Ekim'de verdiği röportaj sonrasında akşam saat 21.30'da polisler tarafından basıldı. Demirbaş gözaltı anını şöyle anlattı: “Eve 6 polis geldi, oturduğum apartmanın bütün çevresini tuttular, evin önünde de 3 araç bekliyordu. Çok büyük bir suç işlemişim gibi beni bekliyorlardı. Kimliğim gösterdikten sonra beni evden aldılar.”

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan Demirbaş burada kendisine baskı uygulandığını anlattı: “Benden ifade alan kişi, 'Sen vahabisin' diyerek beni suçladı. Yine bana, 'Birileri seni dolduruşa getiriyor. Birileri sana bunları söylüyor sen de bunları tekrarlıyorsun' dedi. Benim kendi düşüncelerim olamaz mı? Bu baskılar altında ifade verdim.”

'DOĞRU BİLDİKLERİMİ SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİM'

Demirbaş, savcılıkta da ifade özgürlüğü kapsamında konuştuğunu belirtti. Ancak savcılık Demirbaş'ı adli kontrol ve yurtdışı yasağıyla mahkemeye sevk etti.

Demirbaş, kendisini bu nedenle gözaltına alanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyleyerek şöyle devam etti:

“Doğru bildiklerimi söylemeye devam edeceğim. Eleştirmeye devam edeceğim. Beni emniyete davet etselerdi giderdim. Kaçmam, terörist değilim. Ailemin, çevremin korkmasını istiyorlar. Bana terörist muamelesi yaptılar. Türkiye Cumhuriyeti'ni savunduğumuz için bizi korkutmaya çalışıyor. Ben doğruyu söylemeye devam edeceğim. Korkmadan, çekinmeden... Her Türkiye Cumhuriyeti vatanadaşı gibi Atatürk'ün yolunda devam edeceğiz. Gözaltı, gerçekleri söylememize engel olamaz."