Sokak sanatçısı Banksy'nin eserinin satılacağı müzayedede ilk defa kripto para kabul edilecek
İngiltere merkezli Sotheby’s müzayede evi ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin eserlerinden birinin satışının yapılacağı müzayedede ilk defa fiziksel bir sanat eseri için kripto para ile ödemeleri kabul edeceğini açıkladı.
Sanat dünyasında da kripto para kullanımına olan ilgi günden güne artıyor.
İngiltere merkezli Sotheby’s müzaye evi yetkilileri, Banksy adıyla bilinen İngiliz sokak sanatçısının en bilinen eserlerinden ‘Love is in the Air’in satışında kripto ödemelerinin kabul edileceği ifade edildi. 12 Mayıs’ta New York’ta gerçekleşecek olan müzayede satışın 3 ila 5 milyon dolar arasında bir fiyatla gerçekleşmesi bekleniyor.
COINBASE GLOBAL İLE ANLAŞILDI
Önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan müzayede için Sothebys’in satış için dünyada önde gelen kripto para değişim platformlarından biri olan Coinbase Global Inc (COIN.O) ile anlaştığı duyuruldu. Uzmanlar, bu kararın ardından sanat dünyasında da kripto parayla alışverişin yaygınlaşacağına dikkat çekti.
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