Sokak sanatçısı Banksy bu kez 'hapishaneden kaçış'ı çizdi

03 Mart 2021 Çarşamba, 00:06

Sokak sanatçısı Banksy, ona ait olduğu düşünülen yeni eseriyle gündemde. Oscar Wilde'a "Oysa herkes öldürür sevdiğini" dizesini yazdıran Reading Hapishanesi’nin duvarında sabaha karşı fark edilen resim, henüz Banksy tarafından resmen sahiplenilmese de resim eksperleri tarafından Banksy çalışması olarak lanse edildi. 'Hapishaneden kaçış' resmine yoğun ilgi var.

Dünden beri resmi görmek isteyen pek çok kişi, eski hapishanenin önüne gidiyor, fotoğraf çekiyor.

HENÜZ DOĞRULAMADI

Banksy, genelde yeni resimlerini Instagram sayfasında paylaşarak doğruluyor. Şimdi, hapishaneden kaçış resmini doğrulayıp doğrulamayağı merakla bekleniyor. Ancak sanat eksperleri bunun “bir Banksy çalışması” olduğunu düşünüyor.

Oscar Wilde’ın 1895-97 yılları arasında cezasını çekmek üzere kaldığı Reading Hapishanesi’nin duvarındaki resmin, İrlandalı sanatçı Wilde’a bir gönderme olabileceği tahmin ediliyor.

Bir grup insan, eski hapishanenin barınma yeri olarak satılması yerine bir sanat merkezine dönüştürülmesi için mücadele ediyor. Banksy’nin bu talebi desteklemek için de böyle bir resmi tercih etmiş olabileceği düşünülüyor.

Bu hapishanede kalan Oscar Wilde, meşhur Reading Zindanı Baladı’nı burada yazmıştı. Mahkum edildiği sırada gördüğü bir mahkumdan esinlenerek yazdığı şiir, aynı zamanda Türkçeye "Oysa herkes öldürür sevdiğini" olarak çevrilen dizeyi de içeriyor.

Birlikte olduğu kadını öldüren idam mahkumu Charles Thomas Wooldridge’in son günlerini anlatan Wilde, Wooldridge'in halinden ve yaptıklarından etkilenmişti.

ÜNLÜLERDEN DESTEK

Hapishane, 2013 yılında kapatıldı ve 2019 yılında hükümet tarafından satışa çıkarıldı. Reading Konseyi, yapının bir sanat kompleksine dönüştürülmesini istiyor. Hollywood yıldızları Kenneth Branagh, Natalie Dormer ve Dame Judi Dench gibi isimler de kampanyayı destekliyor.

Kaynak: NTV