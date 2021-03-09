Banksy, hastane duvarına çizdiği eserini sağlık çalışanları için satışa çıkarıyor

09 Mart 2021 Salı, 10:30

Dünyaca ünlü İngiliz grafiti sanatçısı Banksy, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ilk dalgası sırasında, Southampton General Hastanesi'nin duvarına çizdiği 'Game Changer' adlı eserini açık artırmayla satışa çıkaracak. Tablonun orijinalini açık artırmaya çıkarmayı düşünen sanatçı hastaneye de reprodüksyonunu bırakmayı planlıyor. Sanatçının bu satışı sağlık çalışanları yararına yapacağı öğrenildi.

Eserin, 2.5 ilâ 3.5 milyon pound arası bir fiyata alıcı bulması bekleniyor. Söz konusu grafitiyi hastane duvarına çizdiğinde bir de not gönderen Banksy, "Yaptıklarınız için hepinize teşekkür ederim. Bu resim siyah beyaz olsa da ortamı biraz aydınlatacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.

Banksy'nin sağlık çalışanlarına çabalarından dolayı teşekkür etme amacıyla hastaneye hediye ettiği çalışmasında, bir çocuk oyuncak sepetindeki Batman ve Örümcek Adam oyuncaklarını yerine, pelerinli bir hemşireyle oynuyor.

Christie's Müzayede Evi, tablonun 'umudun resmi' ve pandeminin gidişatını değiştirmeye çalışanlarına bir saygı duruşu olduğunu açıkladı.

BANKSY KİMDİR?

Banksy, 10 yıldır başta İngiltere olmak üzere farklı ülkelerde yaptığı çarpıcı duvar resimleriyle ünlenen bir grafiti sanatçısıdır. Gerçek kimliği bilinmemektedir, Banksy eserlerinde kullandığı imzasıdır.

Gerilla artist olarak anılan sanatçı çalışmalarında, savaş karşıtı, çevreci, hayvan haklarını savunan ve tüketim çılgınlığını eleştiren mesajlar veriyor. Banksy istediğinin iyi resimler yapmak olduğunu ve kimliğini açıklamayacağını ifade ediyor. Banksy Birleşik Krallık'taki eserlerinin yanı sıra Filistin'de yaptığı siyasi eserlerle de tanınıyor. Banksy aynı zamanda Amerika Birleşik Devletlerinin ünlü televizyon dizisi The Simpsons adlı çizgi dizide içinde kapitalizm eleştirisi içeren bir giriş hazırlamıştı.