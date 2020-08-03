Sokakta oyun oynayan çocukları istismar ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan B.Ş. tutuklandı

Kütahya'da sokakta oyun oynayan çocukları istismar ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan B.Ş. (26), tutuklandı.

DHA
03 Ağustos 2020 Pazartesi, 15:22
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Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde sokakta oyun oynayan çocuklara, B.Ş.'nin istismarda bulunduğu iddiası üzerine harekete geçen polis ekipleri çalışma başlattı.

İsmi öğrenilemeyen B.Ş.'yi 43 Evler Caddesi'nde bisikletle kaçmak istediği sırada yakalayan polis, gözaltına aldı. Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen B.Ş.'nin 200 promil alkollü olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde işlemleri tamamlanan B.Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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