'Söke söke alırlar' tartışması: Kılıçdaroğlu bu kez bankalara seslendi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Paraları söke söke alırlar" sözleriyle başlayan tartışma sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkezi Almanya'da bulunan dünyanın en büyük bankaları arasındaki Deutsche Bank'ı etiketleyerek, "Türkiye’nin hazinesinden para alamayacaklar" dedi.

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2021 Çarşamba, 16:31
'Söke söke alırlar' tartışması: Kılıçdaroğlu bu kez bankalara seslendi
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AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'Kanal İstanbul' açılışı olduğu belirtilen Sazlıdere Köprüsü'nün temel atma töreninde, 'Projeye dahil olacak şirketlere ödeme yapmayacağız' uyarısında bulunan muhalefete, "Devletlerde devamlılık esastır, bunlar devlet terbiyesi de görmediler. Sizler nasıl devlet yönetimine talipsiniz ya? Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar. Bunları da öğren" şeklinde yanıt verdi. Erdoğan'ın bu yöndeki sözleri tartışma başlattı.

Bankalara ödeme yapılmayacağını bir kez daha vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Deutsche Bank'ı etiketleyerek bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu mesajında, "Erdoğan, halkımın parasında ve doğasında gözü olan herkese aynı şeyi söylüyorum, Türkiye’nin hazinesinden para alamayacaklar! O zaman Deutsche Bank’a da söyleyeyim…" ifadelerini kullandı.


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