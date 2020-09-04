Sökülen ağaçlar için gözyaşı döktü
Karaburun ilçesinde belediye ekiplerinin yol çalışması kapsamında ağaçları sökmesine ilçe halkı tepki gösterdi.
Mordoğan Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan ağaçları sökmek için gelen Karaburun Belediyesi ekipleri ile kepçeleri gören mahalleli, kepçelere engel olmak istedi. Kepçelerle yıkılan yol kenarındaki ağaçlar, belediyeye ait kamyonlara yüklenerek götürüldü.
Vatandaşlar, yaşanan ağaç katliamının görüntülerini cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı. Didem Aybak, “Savcılığa gittim, en azından durdurma kararı çıkarırım diye, o sırada hiçbir şekilde beklemeyip çam ağaçlarını kestiler. Bunlar başka yere de dikilemiyorlar” dedi. Mahalle halkının tepkisine rağmen ağaçlar sökülüp kamyonlara cyüklenerek bölgeden götürüldü.
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