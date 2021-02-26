SOL Parti: “AKP’nin anayasa yapabilecek meşruiyeti kalmadı”

26 Şubat 2021 Cuma, 13:31

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyeleri Önder İşleyen, İlknur Başer ve Gizem Gül Kürekçi ile MYK Üyesi Mehmet Soğancı ile görüştü. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na görüşmede; Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Oğuz Kaan Salıcı ile Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.

SOL Parti, Kılıçdaroğlu’na AKP’nin gündeme getirdiği anayasa değişikliğiyle uyarılarının yer aldığı mektubu illetti. SOL Parti, Kılıçdaroğlu’na AKP’nin toplumda meşruiyetinin kalmadığını ve bu haliyle yeni bir anayasa yapamayacağını belirterek, “AKP’nin yeni anayasa oyununa gelmeyin” çağrısında bulundu.

ANKA Haber Ajansı’nın edindiği bilgiye göre, ziyarette Kılıçdaroğlu’na iletilen mektuptaki saptamalar şöyle:

“Toplumsal muhalefetin de görevi ülkemizde derin bir yoksulluk, işsizlik, adaletsizlik yaşanırken laiklik, aydınlanma değerleri görmezden gelinerek toplum gericileştirilirken bu rejime karşı mücadeleyi yükseltmek, yeni anayasa gündemiyle birlikte dolaşıma sokulan yalancı reform, demokratikleşme söylemini teşhir etmektir.”

‘TÜRKİYE DİN DEVLETİNE DÖNÜŞTÜ’

“Hatırlanırsa 2007, 2010, 2017’de de dönemin konjonktüründe farklı ittifaklarla demokratikleşme, sivilleşme, vesayet rejimini tasfiye etme mesajlarıyla mevcut anayasada değişiklikler yapıldı. İktidarın bu tuzağına her dönemde düşen, kandırılmaya açık kesimler ortaya çıkabildi. Bunun karşısında her seferinde bu girişimlere karşı kesin tavır koyduk, itirazımızı yükselttik, buna karşı muhalefeti örgütledik. Nitekim bu aşamaları geçen iktidar, yargıyı aparatı haline getirdi, meclis iradesini ortadan kaldırarak tüm yetkileri Saray’da toplayan tek adam rejimini kurdu. Türkiye, bu sürecin sonunda fiili bir din devletine dönüştürüldü.”

‘İKTİDAR ARTIK SÜRDÜREMEZ’

“1921 anayasasına referans verilmesinin altında da bir yanıyla laiklik ilkesini kaldırarak Cumhur ittifakında yer almayan muhafazakar çevrelere, bir yanıyla da ulus devlet öncesi bir dönemde yazıldığı için muhafazakar Kürtlere hitap etme amacının yattığı hissediliyor. Saltanat ve hilafetin henüz kaldırılmadığı, cumhuriyetin sözünün bile edilmediği bir döneme denk gelen 1921 anayasasının temel alınmasının Türkiye’yi daha da geriye götürmekten başka işlevi olamaz. Bu tür hamleler açık ki iktidarını artık sürdüremez hale gelen AKP ve MHP’nin muhalefet blokundan parça koparmaya yönelik bir girişimidir. Bu girişim tüm demokratik muhalefet güçlerince dikkate alınmalı ve anayasa tuzağı boşa düşürülmelidir.”

‘GÜN ÖZGÜR TOPLUMU ÖRGÜTLEME GÜNÜ’

“Gün Saray rejiminin bütün gerici ve piyasacı uygulamalarıyla olduğu gibi, yeni anayasa aldatmacasıyla da mücadele günüdür. Sahte demokrasi, reform mesajlarını mahkum etme, daha eşit, daha özgür bir toplum hedefi için tüm halk kesimlerini örgütleme günüdür.”