Sol Parti Başkanlar Kurulu üyesi İşleyen, ‘AKP’yi SOL’la kurtul’ kampanyasını anlattı

06 Nisan 2021 Salı, 04:00

Sol Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen, iktidara karşı “AKP’yi SOL’la kurtul” kampanyası başlattıklarını kaydederek “Türkiye’yi bu gerici iktidardan ve sağ sıkışmadan çıkarmak için önümüze bir görev koyuyoruz. Bu kampanya devrimci bir muhalefet için hareket çağrısıdır. İşsiz bırakılan milyonlarca gencin, güvencesiz çalışanların örgütlenmesi için çalışıyoruz” dedi.

İşleyen başlattıkları kampanyaya ilişkin Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı:

- “AKP’yi SOL’la kurtul” kampanyasının fikrinden bahseder misiniz?

Dinci faşist iktidar ülkeyi felakete sürükledi. AKP ve MHP birikmiş hiçbir sorunu çözemiyor ama yolu tıkamış kimseyi de geçirmiyor. Bir yandan da sanki kimse de onu geçmek istemiyor. Öte yandan muhalefet AKP’ye alternatif oluşturmak bir yana, Türkiye’yi birinci AKP dönemine döndürmek gibi geri, sağ bir siyasette birleşiyor. Bu muhalefet anlayışı AKP’yi geçmekten çok, onun devirmeye çalıştığı kamyonunun direksiyonuna geçmek gibi bir görünümde. Mevcut iktidara son vermek, bugün tüm ilerici güçlerin birincil görevi olmalıdır. Ama, bunun yerine merkezinde sağ parti ve anlayışların yer aldığı bir seçeneğin de ülkeyi düzlüğe çıkarmayacağı ortadadır. Muhalefet alanı kimisi AKP’den kimisi MHP’den kopan partilerin merkezinde yer aldığı bir sağcılığa doğru kayıyor ve halk muhalefeti de bunun içine sürüklenmeye çalışılıyor. O nedenle SOL, muhalefet cephesinin “Millet İtifakı” olarak ortaya çıkan biçiminin de parçası değildir. Mevcut iktidara son verilmesi hedefini yerine getirirken, aynı zamanda sol-sosyalist bir toplumsal mücadelenin bağımsız çizgisini hayata geçireceğiz. Solun güçlü sesine ülkenin çok ihtiyacı var.

- Peki, kampanyanın hedefi nedir?

SOL’la Kurtul, bu olağan ritmin dışında, bu kritik kavşakta devrimci bir muhalefet için hareket çağrısıdır. AKP’yi eğer gerçekten yenmek istiyorsak bunu örgütlü bir toplumsal mücadele ile başarabiliriz. 20 yılı bulan AKP iktidarının hangi hamlesi durdurulabilmişse ve nerde yenilgiye uğratılmışsa, tüm toplumun birleşerek mücadele etmesinin sonucu oldu. Bugün halkın çözüm bekleyen acil sorunları var. Esnafın, işçilerin, gençlerin, kadınların yaşadıkları durum ortada... Bu sorunları dile getirmek yetmiyor. Bu sebeple “SOL’la Kurtul” bir söz değil, bir eylem. Bunun için esnafın örgütlenme ve dayanışmasına ilişkin adımlar atıyoruz; işsiz bırakılan milyonlarca gencin, güvencesiz çalışanların örgütlenmesi için çalışıyoruz. Bu kampanya ile pek çok noktada açıklamalar, buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Kampanyamıza engellemeler de yapılıyor haliyle. Neredeyse her adımımızda bir engelle karşı karşıya kalıyoruz.

‘Sol program oluşturacağız’

- SOL Parti’nin yakın zamanda başka projeleri olacak mı?

Önümüzdeki süreçteki atacağımız adımlardan birisi de sol bir programın oluşturulması olacak. SOL Parti’nin inşasındaki önemli adımlardan birisi de parti programımızın, bugünkü acil sorunlara karşı sol bir çıkış yolunun köşe taşlarını oluşturacak şekilde hazırlanması olacak. Bu süreç, sağ siyaset düzlemine soldan fikri bir müdahale alanı olacaktır. Buradan hareketle, programımızı SOL’un ülkemizdeki güçlü birikiminin tümünü içerecek şekilde, demokratik bir tarzda yazacağız. Kapitalizmin içine girdiği kriz, siyasal İslam ve sağ ideolojilerin yarattığı çöküntüler de ortada. SOL’un, bu çözülme karşısında alternatif olarak örgütlenmesinin fikri zeminlerini güçlendireceğimiz bir çalışmayı önümüzdeki günlerde başlatacağız.