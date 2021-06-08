SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen, soruşturmalarla baskıların artığına yönelik açıklama yaptı

08 Haziran 2021 Salı, 04:00

SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen, partiye yönelik baskıların arttığını belirterek “Son hafta içinde 13 üyemiz hakkında cumhurbaşkanına hareket iddiasıyla soruşturma açıldı. Üyemiz Çağdaş Oğul Arı, 5 yıl 6 ay ceza alarak tutuklandı” dedi.

“Sarayınız, Mafyanız, Çeteniz, Tarikatınız Hepinizi Suçlusunuz Artık Yeter Hükümet İstifa” pankartlarının asılması ve bu içerikte açıklamaların yapılması üzerine baskıların arttığına dikkat çeken İşleyen, “Çorum’da ise daha enteresan bir soruşturma açılarak, ‘Salgında halk ölüyor, işsiz kalıyor zenginlerin çarkları dönüyor’ bildirisi nedeniyle de cumhurbaşkanına hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa sevk iddiasıyla işlem gerçekleştirildi” dedi. Geçen ay yirminin üzerinde üyelerinin İstanbul Sözleşmesi pankartları nedeniyle gözaltına alınarak haklarında soruşturma başlatıldığını aktaran Önder İşleyen, “Açık ki iktidar, kimse ses çıkarmasın istiyor” dedi. Sol Partili Çağdaş Oğul Arı’nın 5 yıl 6 ay ceza alarak tutuklanmasına tepki gösteren İşleyen şunları kaydetti: “Çağdaş’ın tutuklanması bu rejimin sınıfsal karakterinin de çarpıcı bir ifadesi. 301 işçinin katledildiği, Türkiye tarihinin en büyük emek cinayetlerinden birisi olan Soma davasında sorumlular aklandı, Çağdaş ise bu katliamı protesto ettiği için şimdi cezaevinde.”

SOL PARTİ’DEN YENİ KAMPANYA

Önder İşleyen, ‘Karanlıktan Aydınlığa Yurttaş Seferberliği’ ismiyle yeni bir kampanya başlattıklarını da açıklayarak “Ciddi suçlar ortalığa döküldü. Uyuşturucu trafiklerinden siyasi cinayetlere bir dizi iddia ve suç başlığı var. İktidar ise bunların üzerine kapatmaya çalışıyor. Biz de ‘Yurttaş Seferberliği’ ile gerçeklerin ortaya çıkarılması ve sorumluların yargılanması üzerine bir toplumsal güç oluşturmak üzere harekete geçtik. Bu programla iddiaların araştırılmasını sağlayacağız ve suçluların yargılanması talebiyle bir imza kampanyası yürüteceğiz. Bu kampanyaya bağlı olarak Araştırma Komisyonları oluşturarak aynı zamanda Halkın Raporunu yazacağız, Hukuk Komisyonumuz aracılığıyla da davalar açacağız” dedi.