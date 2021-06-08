SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen, soruşturmalarla baskıların artığına yönelik açıklama yaptı
SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen, hükümete yönelik astıkları pankartlar gerekçe gösterilerek son hafta içinde 13 üye hakkında cumhurbaşkanına hareket iddiasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.
SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen, partiye yönelik baskıların arttığını belirterek “Son hafta içinde 13 üyemiz hakkında cumhurbaşkanına hareket iddiasıyla soruşturma açıldı. Üyemiz Çağdaş Oğul Arı, 5 yıl 6 ay ceza alarak tutuklandı” dedi.
“Sarayınız, Mafyanız, Çeteniz, Tarikatınız Hepinizi Suçlusunuz Artık Yeter Hükümet İstifa” pankartlarının asılması ve bu içerikte açıklamaların yapılması üzerine baskıların arttığına dikkat çeken İşleyen, “Çorum’da ise daha enteresan bir soruşturma açılarak, ‘Salgında halk ölüyor, işsiz kalıyor zenginlerin çarkları dönüyor’ bildirisi nedeniyle de cumhurbaşkanına hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa sevk iddiasıyla işlem gerçekleştirildi” dedi. Geçen ay yirminin üzerinde üyelerinin İstanbul Sözleşmesi pankartları nedeniyle gözaltına alınarak haklarında soruşturma başlatıldığını aktaran Önder İşleyen, “Açık ki iktidar, kimse ses çıkarmasın istiyor” dedi. Sol Partili Çağdaş Oğul Arı’nın 5 yıl 6 ay ceza alarak tutuklanmasına tepki gösteren İşleyen şunları kaydetti: “Çağdaş’ın tutuklanması bu rejimin sınıfsal karakterinin de çarpıcı bir ifadesi. 301 işçinin katledildiği, Türkiye tarihinin en büyük emek cinayetlerinden birisi olan Soma davasında sorumlular aklandı, Çağdaş ise bu katliamı protesto ettiği için şimdi cezaevinde.”
SOL PARTİ’DEN YENİ KAMPANYA
Önder İşleyen, ‘Karanlıktan Aydınlığa Yurttaş Seferberliği’ ismiyle yeni bir kampanya başlattıklarını da açıklayarak “Ciddi suçlar ortalığa döküldü. Uyuşturucu trafiklerinden siyasi cinayetlere bir dizi iddia ve suç başlığı var. İktidar ise bunların üzerine kapatmaya çalışıyor. Biz de ‘Yurttaş Seferberliği’ ile gerçeklerin ortaya çıkarılması ve sorumluların yargılanması üzerine bir toplumsal güç oluşturmak üzere harekete geçtik. Bu programla iddiaların araştırılmasını sağlayacağız ve suçluların yargılanması talebiyle bir imza kampanyası yürüteceğiz. Bu kampanyaya bağlı olarak Araştırma Komisyonları oluşturarak aynı zamanda Halkın Raporunu yazacağız, Hukuk Komisyonumuz aracılığıyla da davalar açacağız” dedi.
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- LGS sınavı arasında şaibe iddiası
- Portakal, Peker'in gözden kaçan sözüne dikkat çekti
- Sedat Peker’in verdiği tarih
- Biz seni Çakıcı’nın elinden almadık mı
- Erdoğan'ın koruması uyardı, oturuşunu değiştirdi
- Kripto para piyasasında tehlike çanları çalmaya başladı
- Çakıcı'nın yakın dostundan 'silahlanma' mesajı
- Peker'den 'iki büyük skandal' duyurusu
- 'Bahsettiği bakanlık İçişleri Bakanlığı...'
- AKP'li Külünk'ün '17-25' açıklaması yeniden gündemde!