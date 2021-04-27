SOL Parti'den alkol yasağına tepki: Salgın bahanesiyle adı konmamış şeriat!

27 Nisan 2021 Salı, 21:45

SOL Parti, "tam kapanma" kararının alınmasının ardından 17 Mayıs'a kadar alkol satışının yasaklanmasına tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, "Salgınla hiçbir ilgisi olmayan bu yasaklar, yaratmak istedikleri yaşam biçiminin küçük bir örneğidir, adı konmamış bir şeriat uygulamasıdır" denildi.

SOL Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "Dün açıklanan 'tam kapanma' genelgesi ile salgınla mücadele kimi sert kısıtlamalar getirileceği bildirildi. Bu kısıtlamalarla halk eve kapanırken, Saray’da yaşayanlardan herhangi bir ekonomik destek açıklaması gelmedi. Bilim insanlarının savunduğu gerçek bir tam kapanmadan farklı olarak büyük sermayenin çarkları döndürülürken küçük esnaf, günlük çalışan emekçiler, 'başının çaresine bak denilerek' eve tıkıldı" ifadeleri kullanıldı.

"KARAR LAİKLİK İLKESİNE AYKIRIDIR"

"Tüm bunlar yetmezmiş gibi gerici iktidar, marjinal bir şeriatçı azınlığın düşünce dünyasından seslenerek 17 gün boyunca içkiyi yasakladı" ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar vurgulandı:

"Bu yasağın salgınla ne ilgisi olduğu anlaşılamadı. Satışı yasal olan içkinin yasaklanma gerekçesi hiçbir genelgede yer almazken, fiili yasağın nedeninin 'Ramazan’da içmesinler' olduğu anlaşıldı. Bu karar hukuksuzdur ve laiklik ilkesine aykırıdır. Dinsel kurallarla, yasaklarla ülke yönetme gayretindeki tükenmiş Saray rejimi, bu toplumun geniş kesimleriyle kavgaya tutuşmak istemektedir. Salgınla hiçbir ilgisi olmayan bu yasaklar, yaratmak istedikleri yaşam biçiminin küçük bir örneğidir, adı konmamış bir şeriat uygulamasıdır. Bu karanlığa teslim olmayan milyonları, bu düzeni değiştirmeye, laikliği kazanmaya çağırıyoruz."