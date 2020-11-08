SOL Parti: İstifa olumlu ancak, ucube tek adam rejimini toptan değiştirelim

08 Kasım 2020 Pazar, 23:03

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevinden istifa etmesi ardından siyasi partilerden ilk kurumsal açıklama SOL Parti’den geldi. SOL Parti, “Beceriksiz damadın istifası olumludur, ancak ekonomik çöküşün asıl nedeni ucube tek adam rejimidir; toptan değiştirelim” dedi.

SOL Parti’den yapılan açıklama şöyle:

Beceriksiz damadın istifası olumludur. Ancak ekonomik çöküşün asıl nedeni ucube tek adam rejimidir. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifası toplumda büyük bir memnuniyetle karşılandı. Çünkü kendisi göreve geldiğinden beri TL’deki değer kaybının önü alınamamış, Merkez Bankası rezervleri eritilmiş, ülke derin bir dış borç krizinin eşiğine getirilmişti.

Memleketimizde işsizlik almış başını gidiyor, yoksulluk yaygınlaşıyor, artan enflasyonla halkımızın satın alma gücü günden güne zayıflıyor. Bu nedenle başarısızlığı ortada olan Berat Albayrak’ın istifası tüm toplum için, özellikle emekçiler açısından elbette olumludur. Ancak ne Merkez Bankası başkanları sürekli değiştirilerek ne de bir bakanın istifasıyla ekonomi yoluna girmez.

Asıl sorun Türkiye’nin ekonomik birikimine, ekonominin gelişmişlik düzeyine uymayan, tüm yetkileri tek bir kişinin elinde toplayan Başkanlık sistemidir. Tüm bürokrasiyi cemaatlerin, tarikatların rekabet kavgasına kurban eden mezhepçi zihniyettir. Bu sistem değişmeden; katılımcı, kuvvetler ayrılığına dayalı, demokratik bir sistem yerleşmeden, medya özgürlüğü, örgütlenme hakkı, liyakate dayalı bir kamu yönetimi sağlanmadan, toplumdaki gelir ve servet adaletsizlikleri giderilmeden tek bir bakanın istifasıyla ülke düze çıkmaz.

Kamucu, bağımsızlıkçı, kalkınmacı, emekten yana bir düzen kurulmadan bu sömürü sistemi sona ermez.