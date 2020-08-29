SOL Parti: "Sağlıktan para kazanmaya son verin"

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 20:29

SOL Parti, koronavirüs salgınının göz önünde bulundurarak halka ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmeti sunulması için çağrı yaptı. SOL Parti, halkın ücretsiz sağlık hakkı için acil adımlar atılması gerektiğini vurgulayarak, “Özel Hastaneler kamulaştırılsın. Kamuya ait hastaneler yoğun bakım ve yatak kapasitesi nedeniyle salgınla mücadelede yeterli olmuyor. Bu koşullarda parası olan tedavi olurken parası olmayanın kaderine terk ediliyor. Sağlık hizmeti tüm yurttaşlar için ücretsiz olmalı. Şehir Hastaneleri nedeniyle kapatılan kamu hastaneleri de açılmalı. Şehir Hastaneleri’nin açılmasıyla halkın kolay ulaşabileceği pek çok kamu hastanesi kapatıldı. Şehir Hastaneleri’nde uzun kuyruklarda perişan olan insanlar tedavi olmak için gittikleri hastanenin yoğunluğu nedeniyle risk altına giriyorlar. Ayrıca, 65 yaş ve üzerinde olan kişiler ile kronik hastalığı olan kişilere zatürre aşısı yaptırması öneriliyor. Zatürre aşısı 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlara ücretsiz olarak yapılmalı. Koronavirüs salgınını göz önüne alarak ücretsiz test yapılıp maske de dağıtılmalı. AKP’li vekiller, bürokratlar haftalık düzenli koronavirüs testi yaparken milyonlar test yaptıramıyor. Düzenli test imkânı sağlanmalı. Dezenfektan da ücretsiz dağıtılmalı. Devletin görevi halkını hastalanmaktan korumaktır” ifadelerini kullandı.

“EŞİT OLMAYAN HAYATTA VİRÜS BİLE EŞİT DAVRANMIYOR”

Taleplerine ilişkin Cumhuriyete değerlendirmelerde bulunan Önder İşleyen, “Pandeminin başından itibaren ‘virüs herkese eşit’ o zaman bu ‘insanlığın ortak sorunu’ dediler. Ama görülüyor ki eşit olmayan bir hayatta virüs bile eşit davranmıyor. Salgının yayıldığı noktalara, ölen insanlarımızın yaşadıkları yerlere baktığımızda karşımıza bir sınıf haritası çıkıyor. İşçi, emekçi, yoksul insanlarımız ölüyor. Parası olmayan hem salgını göze alarak çalışmak zorunda kalıyor hem de hastalandığında sağlığa erişmekte zorlanıyor. Sağlık hizmeti kamusal bir hizmet olmalı. Başta AKP’liler hatta en başta Sağlık Bakanı olmak üzere sağlığı bir kamusal hizmet değil bir kar aracı olarak görüyor, özel hastanelerle servet kazanıyorlar. Özel hastaneler de dahil tüm hastaneler halka ücretsiz test ve tedavi yapmalıdır. Artık Yeter! Sağlıktan para kazanmaya derhal son verilsin” dedi.