Tekel bayilerinden alkol yasağı tepkisi: 'Özel hayata müdahale, ideolojik bir karar'

27 Nisan 2021 Salı, 15:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün koronavirüs tedbirleri kapsamında “tam kapanmaya” geçileceğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgede ise alkol satışına ilişkin hiçbir hüküm yer almadı.





"ÖZEL YAŞAMA MÜDAHALE, İDEOLOJİK ALINMIŞ KARAR"

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş ise 17 Mayıs 2021 tarihine kadar alkol satışının yasaklandığı bilgisini aktararak, duruma tepki gösterdi. Aybaş, yaptığı açıklamada, “Tekel bayisi esnaflarına alkol satışıyla ilgili tamamen yasak geldi. Bu alınan yasak tamamen otoritenin yeme içme kültürüne, özel yaşama yapmış olduğu bir müdahaledir. İdeolojik alınmış bir karardır” dedi.

Aybaş, Ramazan ayı ve pandeminin “gerekçe gösterilerek, insanların özel yaşamına müdahale edildiğini” söyleyerek, “Korona ile alkolün bir bağı olduğuna dair herhangi bir bilimsel açıklama olmamasına rağmen böyle bir yasak alındı” diye konuştu. Yasağın 17 Mayıs’a kadar sürmesinin tekel bayileri için “felaket” olduğunu söyleyen Aybaş, şunları belirtti:

“Bizlere açacaksınız, ama satmayacaksınız gibi bir yaptırımla gelmek tamamen bizlerin batmasına, kepenk indirmesine neden olacaktır. Biz bu durumu kabul etmiyoruz, gerekli davalarımızı açacağız.”

Yasak kararının “ideolojik” olduğunu vurgulayan Aybaş, kendilerine pandemi döneminde yardım da yapılmadığını kaydederek, “Vergisini peşin ödediğimiz yasal ürünleri satamıyoruz. Bu bir akıl tutulmasıdır” dedi.