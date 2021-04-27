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Kabine toplantısının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrası sokağa çıkma yasağı olan günlerde uygulanan alkol satışı yasağı, 'tam kapanma' kararı sonrası yeniden tartışma konusu oldu.
Siyasetçiler ve sanatçılardan alkol yasağı kararı sonrası tepkiler geldi.
İşte o tepkilerden bazıları...
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