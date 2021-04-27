<p>Kabine toplantısının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrası sokağa çıkma yasağı olan günlerde uygulanan alkol satışı yasağı, 'tam kapanma' kararı sonrası yeniden tartışma konusu oldu.&nbsp;</p><p>Siyasetçiler ve sanatçılardan alkol yasağı kararı sonrası tepkiler geldi.</p><p>İşte o tepkilerden bazıları...</p>
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Kabine toplantısının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrası sokağa çıkma yasağı olan günlerde uygulanan alkol satışı yasağı, 'tam kapanma' kararı sonrası yeniden tartışma konusu oldu. 

Siyasetçiler ve sanatçılardan alkol yasağı kararı sonrası tepkiler geldi.

İşte o tepkilerden bazıları...

<p><strong>TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay</strong></p>
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TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay

<p><strong>CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili</strong><br></p>
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CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili

<p><strong>Gaye Su Akyol</strong></p>
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Gaye Su Akyol

<p><strong>Yönetmen Murat Şeker</strong></p>
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Yönetmen Murat Şeker

<p><strong>Nasuh Mahruki</strong></p>
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Nasuh Mahruki

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