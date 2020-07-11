SOL Parti’den Ayasofya tepkisi: "Halkın sorunları büyürken siyasal islamcılar Cumhuriyet'le hesaplaşıyor"
Ayasofya’nın ibadete açılma kararına ilişkin bir açıklama yapan SOL Parti, söz konusu karara tepki gösterdi. Açıklamada, “İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya’nın müze olarak kalmasını savunmak hepimizin sorumluluğudur” denildi.
SOL Parti, Ayasofya’nın ibadete açılma kararına yönelik bir açıklama yaptı. “Ülkeyi yönetme becerisini kaybeden, halkı işsizlik ve yoksulluk girdabına mahkum eden bu kötülük rejimi halkın hiçbir talebini karşılayamıyor” ifadelerine yer verilen açıklama, “Bu sorunlar ortada dururken iktidardan şimdi de Ayasofya’yı cami yapma hamlesi geldi. Ayasofya’nın müze olarak kalmasını sağlamak hepimizin sorumluluğudur” denildi.
Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, gerici rejimin Cumhuriyet’in ilerici birikimlerini ortadan kaldırma hedefinin sürdürüldüğü kaydedildi.
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