Solcu Fransız Milletvekili: Fransa'daki tartışmalar aşırı sağcı fikirlerin yarışmasına döndü

28 Ekim 2020 Çarşamba, 16:23

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinden (LFI) Milletvekili ve gazeteci Autain, Le Monde gazetesindeki yazısında, 16 Ekim'de öğretmen Samuel Paty'nin öldürülmesinin ardından ülkede başta eski Başbakan Manuel Valls olmak üzere siyasetçilerin birlik oluşturmak yerine Müslümanlara yönelik hakaretlerde bulunmayı tercih ettiğini belirtti.

Fransız Milletvekili Clementine Autain, sosyal medyada şiddetin katlanarak arttığını belirterek, "Ülkemiz her geçen gün biraz daha faşizm öncesi bir topluma benziyor" ifadesine yer verdi.

"TERÖRLE MÜCADELE AKILLA YÜRÜTÜLMELİ"

Terörle mücadelenin duyguyla değil akılla yürütülmesi gerektiğine dikkati çeken Autain, "Fransa, kontrolü kaybetmek üzere. Ülkemiz özgürlükleri ve demokrasiyi savunmak adına özgürlükleri ve demokrasiyi ayaklar altına alıyor. Fransa'daki tartışmalar aşırı sağcı fikirlerin yarışmasına döndü" ifadesini kullandı.

Ülkede mantık ve evrensel aklın yerine kin ve intikam duyguları ile özgürlükleri kısıtlayan yasaların hakim olmaya başladığına işaret eden Autain, "Böyle bir iklim içinde bulunduğumuz devasa sorunları çözmez. Ancak iç savaşa sürekler" değerlendirmesinde bulundu.



