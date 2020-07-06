Sologup’tan ‘Küçük Şeytan’

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 13:55

Rus sembolizminin özgün kalemi Fyodor Sologub, öncüllerinin izlediği yolu tamamen terk ettiği ve en önemli eseri sayılan Küçük Şeytan'da, sıradan insanların düştüğü trajikomik durumları sıra dışı bir kasaba dekoruna yedirerek okuru adım adım kimin suçlu kimin kurban olduğunu sorgulatan bir çöküş panoramasına sürüklüyor.

Rus edebiyatını hâkimiyeti altına almış gerçekçilik akımına yapılmış vurucu misillemelerden biri olan Küçük Şeytan, aynı zamanda Ekim Devrimi öncesi burjuva yaşantısını ve rehaveti, yıkıma götüren toplumsal çözülmeyi gözler önüne seriyor.

Yazıldığı dönem ahlaka aykırı olduğu gerekçesiyle pek çok kez sansürlenen ve yasaklanan bu yer yer karnavalesk hiciv, sansürsüz haliyle ilk kez Türkçede...

Küçük Şeytan / Fyodor Sologup / Çeviren: Furkan Özkan / Sel Yayıncılık / 326 s.