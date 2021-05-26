Soma davası avukatları 4 yıl sonra ilk kez anlattı

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 16:15

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te 301 işçinin ölümüne neden olan maden faciasıyla ilgili davada sona gelindi.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında, madenci yakınlarının avukatlarından Can Atalay'ın sözleri dikkat çekiciydi.

"YOLUMUZ KESİLDİ; ORTADA SİLAH VAR, TERÖR ÖRGÜTÜ VAR"

Avukat Atalay, duruşma sırasında madenin patronu Can Gürkan'ın avukatı Abdurrahman Gök'ün "Mağdur edebiyatı yapıyorlar" demesinin ardından siyasetin yargıya müdahale ettiğini ifade etti, sanıkları ve sanık avukatlarını suçladı.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberien göre; Atalay, duruşma salonunda "Bunu ilk kez söylüyorum. Akhisar'dan Manisa'ya giderken yolumuz kesildi" dedi ve sanık avukatlarına yönelik "Ortada silah var, terör örgütü var. Sanık Can Gürkan, avukatları Abdurrahman Gök, Kadir Çekin neyin ne olduğunu anlatacak. Etkin pişmanlıktan önceki son çıkışları bu olabilir" ifadelerini kullandı.

"TIR ŞOFÖRÜNÜN MÜDAHALESİYLE BELKİ DE ÖLÜMDEN KURTULDUK"

Atalay'ın "Yolumuz kesildi" dediği olayı, o sırada birlikte olduğu avukat Evren İşler anlattı.

4 yıl önce 2017 yılının temmuz ayında, davanın duruşmasından çıktıktan sonra Akhisar'dan Manisa'ya doğru otomobille yol alırken İtalya plakalı Porshce Cayenne marka bir ciple önlerinin kesildiğini söyleyen İşler, "Seyir halindeyken bizi bariyerlere doğru sıkıştırdı. Durmak zorunda kaldık. Aracın içinden yaz günü olmasına rağmen üzerinde mont olan bir kişi indi ve bize doğru yürümeye başladı. Kıyafet nedeniyle silahlı olduğunu düşündük" dedi.

Her şeyin anlık geliştiğini ifade eden İşler, o sırada saldırıya uğrayacaklarını düşündüklerini belirtti ve şunları kaydetti:

"Yolumuzu kesen kişi bizim içinde bulunduğumuz aracın yanına geldiği anda bir TIR durdu. TIR'ın içinden inen şoför, yolumuzu kesen kişiye müdahale etti. Onun müdahalesiyle belki de ölümden kurtulduk. Yolumuzu kesen kişi, aracına bindi ve uzaklaştı. Daha sonra jandarmaya haber verdik, İzmir'e kadar bize eşlik ettiler."

KARAR 14 HAZİRAN'DA

Yargıtay'ın tartışmalı bozma kararından sonra Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanan Soma davasının ikinci duruşmasında karar çıkması bekleniyordu. Ancak avukatların reddi hakim talebinde bulunmasının ardından, karar 14 Haziran'daki duruşmaya kaldı.

ÜST SINIRDAN CEZA ALIRSA VE ONANIRSA 3,5 YIL DAHA HAPİS YATACAK

Yargıtay tarafından kısmen bozulan kararla birlikte, madenin sahibi olan Soma Holding Patronu Can Gürkan'ın bilinçli taksirle öldürme suçundan ceza verilmesi isteniyor.

Bu karara göre, Gürkan, en fazla 22 yıl hapis cezası alacak.

Geçen yıl yapılan infaz düzenlemesiyle birlikte, Gürkan üst sınırdan ceza alsa bile, cezası 11 yıla düşecek.

Ayrıca bir defaya mahsus tanınan 3 yıllık denetimli serbestlik hakkıyla, infaz süresi 8 yıl olacak.

4,5 yıl cezaevinde kalan Gürkan, hakkında çıkacak olan ceza onanırsa, 301 işçinin hayatını kaybettiği 162 işçinin yaralandığı facia nedeniyle 3,5 yıl daha hapis yatacak.