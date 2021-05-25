CHP'li Özgür Özel'den Soma çağrısı: Gelin hep beraber suç üstü yapalım!
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "14 Haziran'da Soma davasında suç işlenmeye hazırlanıyor, gelin hep beraber suç üstü yapalım!" çağrısı yaptı.
Sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Allah aşkına Soma'yı unutmayın!" diyerek "14 Haziran'da Soma davasında suç işlenmeye hazırlanıyor, gelin hep beraber suç üstü yapalım!" ifadelerini kullandı.
"Kötülük galip gelirse, onlardan hesap sormak boynumuzun borcudur!" düşüncesini dile getiren Özgür Özel'in Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:
"GELİN HEP BERABER SUÇ ÜSTÜ YAPALIM!"
14 Haziran'da Soma davasında suç işlenmeye hazırlanıyor, gelin hep beraber suç üstü yapalım! Bu çetelerin birleşti en tepe noktada bulunan, eninde sonunda Soma için hesap verecek. Kötülük galip gelirse, onlardan hesap sormak boynumuzun borcudur! Allah aşkına Soma'yı unutmayın!
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