Soma davası için tarih verildi

04 Şubat 2021 Perşembe, 19:01

Yargıtay’ın 301 madencinin ölümüne ilişkin açılan Soma davasında verdiği ikinci bozma kararının ardından duruşma günü belli oldu. Sanıklar 13 Nisan günü sanıklar Can Gürkan, Haluk Evinç, Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde Yargıtay’ın kararına ilişkin savunmalarını yapacak.

NE OLMUŞTU?

Manisa’da, Soma Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi tarafından işletilen Eynez Maden Ocağı’nda 14 Mayıs 2014’te meydana gelen maden faciasında 301 işçi can vermişti. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar 2018 yılında açıklandı ve basit taksir suçundan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’a 15 yıl; bilinçli taksirden de Genel Müdür Ramazan Doğru’ya 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik’e 18 yıl 9 ay, Yardımcısı İsmail Adalı’ya 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 30 Eylül 2020’de kararı bozdu. Gürkan, Doğru, Çelik ve Adalı’nın 301 kez olası kastla öldürme ve 162 kez olası kastla yaralama suçlarından ceza verilmesi gerektiği vurgulandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Bu süreçte 12. Ceza Dairesi heyetindeki 3 üye değişti. Başkan Ahmet Er ve üye hakim Nadir Güngündeş koltuğunu korurken, üç yeni hakim heyete katıldı. Yeni heyete eski Adalet Bakanı ve Müsteşarı Kenan İpek, eski HSK Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu ve eski Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürü Mustafa Yapıcı katıldı.

Heyet değişimi Soma davasında verilen yeni kararı da etkiledi ve yeni heyet ikiye karşı üç oyla Daire’nin ­daha önce aldığı kendi kararını bozdu. Kararda, Can Gürkan’ın verilen cezanın artırılmasını artıracak şekilde “bilinçli taksirle” ceza verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca sanıkların infaz yasasından yararlandırılmasına hükmedildi.