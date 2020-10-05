Soma faciasında oğlunu kaybeden Çolak, Yargıtay’ın verdiği kararı değerlendirdi
Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı ve maden katliamında oğlunu kaybeden İsmail Çolak, Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin kararını olumlu bulduğunu belirterek, “Bu karar işçi sınıfı ve aileler için umut olmuştur. Yargıtay’ın verdiği bu kararla sanıkların ölen işçiler için 20 ile 25 yıl ceza alma umudu oldu. Adaletin er ya da geç yerini bulacağına inanıyoruz. Halk olarak sermayeden daha güçlüyüz. Sermayeye karşı mücadelemiz devam edecek” dedi.
Yargıtay kararının dikkate alınarak Can Gürkan’ın tutuklanması gerektiğini dile getiren Çolak, “Bunlar güçlü insanlar, kaçar giderler. Tutuklanıp yeniden yargılanıp hak ettiği cezanın verilmesi gerekiyor” dedi.
KAMU KURUMLARI SORUMLU
Bu arada, CHP Soma İlçe Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen CHP milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Sürecin başından beri verilen cezaların az olduğunu söyledik. Yargıtay bu kararı ile bizleri haklı çıkardı” dedi.
Yargılama sürecinin çok uzun olduğunu, süreç sonunda çıkan kararların vicdanları sızlattığını söyleyen Bakırlıoğlu, Yargıtay kararıyla faciadan kamu kurumlarının da sorumlu olduğunun ortaya çıktığını söyledi.
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, geçen hafta, Soma Holding Başkanı Alp Gürkan’ın da aralarında bulunduğu 37 sanık hakkında verilen beraat kararlarını onamıştı. Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’a “basit taksirle ölüme neden olma” suçundan verilen 15 yıl hapis cezası bozulurken, Gürkan’ın arasında bulunduğu 4 sanığın “301 kez kastla öldürmek” ve “162 kez olası kastla yaralama” suçundan mahkûm edilmesine hükmetmişti.
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