Soma'da hayatını kaybeden 301 madenci için 500 bin lira manevi 5 bin lira maddi tazminat talebinde bulunuldu

25 Şubat 2021 Perşembe, 13:19

301 madencinin hayatını kaybettiği Soma'daki maden faciasına ilişkin davada Yargıtay'dan çıkan kararın ardından, madencilerin ailelerinin avukatları yeni bir adım attı. Avukatlar, Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak, yeniden yargılama talep etti.

Avukatların Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda, hayatını kaybeden 301 madencinin yaşam hakkının ihlal edildiği ve devletin yaşam hakkını korumaya yönelik pozitif yükümlülüklerinin ihlal edildiği ifade edilirken, her bir başvurucu için 500 bin lira manevi, 5 bin lira da maddi tazminat talebinde bulunuldu.

Independent Türkçe’den Can Bursalı’nın haberine göre başvuruda ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 13. ve anayasanın 40. maddesinde güvence altına alınan “Etkili başvuru hakkı”nın da ihlal edildiği belirtilirken, ihlal ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama istendi.

YARGITAY KENDİ KARARINI DA BOZDU

301 madencinin hayatını kaybettiği Türkiye tarihinin en büyük iş cinayetiyle ilgili davanın görüldüğü Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olma suçlarından cezalandırılmasına karar vermiş, aralarında madenin patronu Can Gürkan'ın da olduğu sanıklar 15 ile 22 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstinaf mahkemesinin de onayladığı cezanın ardından, tutuklu bulunan patron Can Gürkan tahliye edilmiş, dosya Yargıtay'a taşınmıştı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 30 Eylül 2020'de yerel mahkemenin verdiği kararı bozarak, sanıkların bilinçli taksirle ölüme sebep olma ve yaralama suçlarından değil, olası kastla öldürme suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti. Yargıtay'ın bozma kararına göre, sanıkların 301 kez öldürme ve 162 kez yaralama suçunu işledikleri gerekçesiyle cezalandırılması gerekiyordu.

Yargıtay'ın 30 Eylül 2020'de verdiği bozma kararının ardından dava için yeni duruşma gününün verilmesinin beklendiği sırada, 12. Ceza Dairesi'nin üyeleri değişti. Üye değişikliğinden hemen sonra iki Yargıtay savcısı, 12. Ceza Dairesi'nin 30 Eylül 2020'de verdiği karara itiraz etti. Üyeleri değişen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, itirazı kabul etti ve sanıkların 301 kez olası kasttan öldürme ve 162 kez yaralama suçundan cezalandırılmasına yönelik kararını geri çekti. Yeni kararda, sanıkların bilinçli taksirle öldürme suçundan cezalandırılması istendi.

EN ÇOK 22 YIL HAPİS CEZASI VERİLEBİLECEK

13 Nisan'da Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada, sanıklara en çok 22 yıl hapis cezası verilebilecek. Soma Davası'nın avukatları da Yargıtay'ın bozma kararındaki değişikliğin ardından Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.