Soma'daki engelli madenciden 'ekmek asma' tepkisi

19 Ekim 2020 Pazartesi, 15:37

Manisa’nın Soma ve Ermenek’in Karaman ilçelerindeki maden işçileri, ödenmeyen ücretleri ve kıdem tazminatları için Ankara’ya yürümeye çalışıyor. Soma’daki işçiler Salihli’ye ulaşırken, burada bekleyişlerini sürdürüyor. Ermenek’teki işçiler ise Kaymakamlığı ile görüşmeyi sürdürüyor. İşçilerin bu akşam basın açıklaması yapması bekleniyor.

Soma’da yürümek isteyen işçilerin aileleri ve geride kalan arkadaşları da destek amacıyla basın açıklaması yaptı. Soma Meydanı’nda gerçekleşen açıklamada maden kazasında ayağını kaybeden İdris Sarıkaya ve gözünü kaybeden Ali Kandemir konuştu. Sarıkaya, Salihli yürüyüşüne kendisinin de katıldığını ve gece yarısı jandarma tarafından gözaltına alındıklarını hatırlatarak, “Gözaltına aldılar. Sabahın 5’inden öğlenin birine kadar aç susuz jandarma karakolunda bekletildik. Çıkan gözün, kopan bacağın bedeli bu mu?” diye sordu.

EŞİME PAZAR PARASI VEREMİYORUM

“Bu kopan bacağın, çıkan gözün bedelini ödeyecekler” diyen Sarıkaya, gelecek nesillerin kendileri gibi mağdur olmaması için eylem yaptıklarını vurgulayarak, “Ben eşimin eline pazar parası veremiyorum. Evimin giderlerini karşılayamıyorum. Bana 525 lira engelli maaşı bağladılar. Bu mudur adalet?” diye konuştu.

EKMEK ASMAYIN PARA VERİN

Eşi madenci olan bir kadın, TBMM’deki milletvekillerine şöyle seslendi:

“İki yumruk atın bir birinize, gündem olursunuz hadi bakalım. 600 tane adam belki 25 bin lira para alıyorlar. İkisinin maaşıyla zaten benim adamın tazminatı ödenir. Askıya ekmek asıyorlar. Ekmek asmayacaksınız arkadaşım para vereceksiniz ki millet kendi ekmeğini kendi götürecek” diye konuştu. Kadın çocuğunun jandarmadan korkar hale geldiğini kaydederek, “Nasıl korkmayacak, babasını gözaltına alıyorlar.”