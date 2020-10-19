MHP'den Bahçeli'nin 'askıda ekmek' kampanyasını eleştirenlere tepki
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı ‘askıda ekmek’ projesini kötü ekonomi üzerinden eleştirenlere tepki gösterdi. Yalçın, “Askıda ekmek kampanyasından ekonominin batakta olduğu, milletin fakrüzaruret içinde kaldığı çıkarımında bulunan densizler çekilin! Millî kültürümüzün yüksek değerlerini mülevves ellerinizle kirletmeyin” dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, ekmek fiyatlarındaki artışa tepki olarak 'askıda ekmek' kampanyası başlattığını duyurmuştu.
Bahçeli'nin bu kampanyası, muhalefet partileri tarafından ekonominin kötü gidişin bir göstergesi olarak yorumlandı.
CHP'li Faik Öztrak, “Saray ittifakı milletimizi bir ekmeğe muhtaç etti. Milletimizi yokluğa düşürenlerden biri millete sabır telkin ederken, diğeri millete "askıda ekmek" vaat ediyor. Milletimiz kimlerin ne yaptığını görüyor, notlarını veriyor, ilk sandıkta da bunların alayını evlerine gönderecek” eleştirisini yaparken,
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, “Askıda ekmek diye bir proje başlattılar. Bu yaptıklarından hiç utanmıyorlar mı? Bir ülkede adaleti, insan haklarını, demokrasiyi askıya alırsanız o ekmeği de askıya koymak zorunda kalırsınız” dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla ‘askıda ekmek’ projesini eleştirenlere sert tepki gösterdi.
Yalçın, ‘askıda ekmek’ kampanyasından ekonominin batakta olduğu, milletin fakrüzaruret içinde kaldığı çıkarımında bulunulmaması gerektiğini belirterek, şu paylaşımı yaptı:
“Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı askıda ekmek kampanyası bazı ciğersizlerin midesine dokundu. Aşımızı taşa çevirenler, soframıza tefrika taşıyanlar, huzurumuza kaos doğrayanlar iş başında. Haramla beslenip zehir kusan tipler helal lokmanın değerini ne bilsin! Kimselere ahvalini açmadan ihtiyacını gidermenin tat ve saffetini utanmazlar nasıl hissetsin!
Askıda ekmek, asil ve âlicenap ecdadımızın yüzlerce yıllık tesanüt geleneğinin bugüne yansımasıdır. Yaralamadan yardım etme, incitmeden paylaşma inceliğinin muazzam bir tezahürüdür.
Askıda ekmeğe siyaset katmak ve bundan suni gündemler icat etmek; milletin aşına kir akıtmaktır, ekmeğine zehir sürmektir, sofrasına necaset bulaştırmaktır. Askıda ekmek kampanyasından ekonominin batakta olduğu, milletin fakrüzaruret içinde kaldığı çıkarımında bulunan densizler çekilin! Millî kültürümüzün yüksek değerlerini mülevves ellerinizle kirletmeyin.”
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