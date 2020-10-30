Somalı maden işçileri İzmir'in yardımına koşuyor
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde nöbete devam eden maden işçileri, İzmir'de yaşanan depremin ardından arama kurtarma çalışmalara katılmak için deneyimli 10 kişilik bir ekip oluşturarak İzmir'e gönderdi.
Kıdem tazminatı ve ücretlerini alamadığı için Soma'dan Ankara'ya doğru yürüyüşe başlayan, ancak Kırkağaç’ta bekletilen Somalı maden işçileri, İzmir'deki depremin ardından enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 10 maden işçisinden oluşan tahlisiye ekibi oluşturarak yola çıktı.
Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, Soma'daki maden şirketlerine çağrıda bulunarak, "Şirketlerdeki tahlisiye ekiplerinin İzmir'e doğru yola çıkmasına büyük fayda vardır" dedi.
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