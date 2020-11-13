Somalı madenciden Erdoğan'a: Biz bunu mu hak ettik?
Tazminat ve ücret alacakları için Ankara’ya yürümek isteyen Somalı madenciler, bekledikleri Gölmarmara’dan yetkililere “14 yıl bekledik. 14 saniye beklemeyeceğiz” diye seslendi. Madencilerden Osman Dağdelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek “Biz bunu mu hak ettik? Zor şartlar altında çalıştık, zor şartlar altında hakkımızı arıyoruz” dedi.
Madenciler, kendilerine verilen sözlerinin tutulmaması üzerine Ankara’ya başlattıkları yürüyüşü devam ettirme kararı aldı. Gölmarmara ilçesinde bekleyişlerini sürdüren madencilere, Genco Erkal, Ahmet Ümit, Leman Sam, Doç. Dr. Süreyya Karacabey, Öykü Serter, Pelin Batu, Levent Üzümcü, Müfitcan Saçıntı, Özcan Alper, Murat Uyurkulak ve Mahsun Kırmızıgül'ün de aralarında olduğu çok sayıda yazar, oyuncu, sunucu, akademisyen, yönetmen, sanatçı sosyal medyadan yayınladıkları mesajla destek verdi.,
14 SANİYE BEKLEMEYECEĞİZ
Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'ndan “14 yıl bekledik. 14 saniye beklemeyeceğiz” başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, “Mücadelemizin yarattığı müzakere sürecinin sonuçlarını, muhataplarımızın ciddiyetine önem atfederek Gölmarmara'daki nöbet alanımızda madenci dikkatiyle beklemeye devam ediyoruz. 14 yıllık sabrımızın son tarihi 16 Kasım Pazartesi Saat 10.00'da Ankara istikametine yürüyeceğiz” denildi.
Somalı madenciler ANKA’ ya yaptığı değerlendirmede, kendilerine destek olan herkese teşekkür ederken, haklarını almakta kararlı olduklarını dile getirdi.
"BİZ BUNU MU HAK ETTİK?"
Madencilerden Mehmet Ali Kılıç ‘haklarını eninden sonunda alacaklarını’ söylerken, Hasan Eren ise “Bize destek veren sanatçı kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımıza selam olsun” diye kendilerine destek olan isimlere teşekkür etti.
Madencilerden Mehmet Çolak, işverenin hem kendilerini hem de devleti dolandırdığını dile getirerek, “Bizim sesimizi herkes duyuyor ama duyup da duymayanlar var” diye vurguladı. Madenci Osman Dağdelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek “Biz bunu mu hak ettik? Zor şartlar altında çalıştık, zor şartlar altında hakkımızı arıyoruz” dedi.
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