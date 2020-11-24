Somer şef 'alkol' eleştirilerine yanıt verdi: 'Gençler çalışmaya özensin'
MasterChef Türkiye'de jüri üyesi olan şef Somer Sivrioğlu, kişisel Instagram hesabında yaptığı alkol markasının tanıtımıyla gençlere ve çocuklara örnek olduğu eleştirilerine tepki gösterdi.
Somer Sivrioğlu (Fotoğraf: Instagram/somersivrioglu)
TV8 ekranlarında yayımlanan MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapan şef Somer Sivrioğlu, kişisel Instagram hesabında bir alkol markasının tanıtımını yapmıştı.
Şef yaptığı paylaşımda "Oğul ile geçtiğimiz günlerde buluşmuş, dostlarla bir araya geleceğimiz, güzel bir pazar sofrası kurmayı hayal etmiştik. Ama pandemi şartlarında mümkün olmadı. Bana buluştuğumuzda +1 dinlendirme tekniği ile üretilmiş yeni ....'leri tattırmıştı, çok da beğenmiştim. Türkiye topraklarında doğan bir markanın dünyanın 3. üretim tekniği olmaya aday bir üretim tekniği geliştirmesi beni çok heyecanlandırdı" notunu düşmüştü.
Paylaşıma tepki gösteren bazı sosyal medya kullanıcıları, Sivrioğlu'nun 'gençlere ve çocuklara kötü örnek olduğunu' öne sürmüştü.
'GENÇLER ÇALIŞMAYA ÖZENSİN'
Sivrioğlu, kişisel Instagram hesabında yaptığı alkol markasının tanıtımıyla gençlere ve çocuklara örnek olduğu eleştirilerine tepki gösterdi.
Sivrioğlu, "Çocuklar ve gençler illa bir şeye özenecekse; gece çekip yapıp sabah 6'da yeni bir çekime başlamamıza örnek alsın, çalışmaya özensin" dedi.
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