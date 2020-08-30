Somer Sivrioğlu MHP'nin hedefinde

30 Ağustos 2020 Pazar, 14:56

TV 8'de yayınlanan MasterChef yarışmasının jürilerinden Somer Sivrioğlu, programda 'Çin tuzu' diye bilinen monosodyum glutamat (MSG) ile ilgili “İnsanlar monosodyum glutamatın kötü bir şey olduğunu düşünüyorlar. Hiç öyle bir şey yok. Mantıklı kullanılırsa çok önemli bir ürün” dedi.

Sivrioğlu'nun bu sözlerine MHP'den "tepki" geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Hidayet Vahapoğlu, Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak Tarım Bakanlığını ve RTÜK'ü konuyla ilgili adım atmaya çağırdı.

İki kurumu etiketlediği paylaşımında Vahapoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu adama çin tuzunun reklamını ne karşılığı yaptın diye birisi sormalı

Monosodyum glutamat (MSG) yiyecklere sahte lezzet katan, bağmlılık yapan,doyma hissini ortadan kaldıran,kalp-damar hastalıkları ve obezitenin öncelikli sebeplerindendir.Gizli reklamdır "