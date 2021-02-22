Son 5 yılda bin 811 kişi sağlıkta şiddet nedeniyle hapis cezası aldı
Sağlık Bakanlığı tarafından CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine verilen yanıtta, son 5 yıl içinde bin 811 kişinin sağlık çalışanlarına yönelik şiddet nedeniyle hapis cezasına çarptırıldığı ve 3 bin 64 kişinin de adli para cezasıyla cezalandırıldığı açıklandı.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sağlıkçılara yönelik şiddet olaylarını TBMM gündemine getirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde Gürer, “Son 5 yılda hastanelerde sağlık çalışanlarına yönelik meydana gelen şiddet olaylarının sayısı kaçtır? Önlenmesi adına ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Son 5 yılda hastanelerde sağlık çalışanlarına karşı yaşanan şiddet olayları sonucunda ölen ya da yaralanan sağlık çalışanı sayısı kaçtır? Kaç kişi tutuklanmış olup kaç saldırgan ceza almıştır” diye sordu.
Önergeye gelen yanıtta, “Aralık 2015- Eylül 2020 tarihleri arasında sağlık kurum ve kuruluşlarında, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet nedeni ile yapılan Beyaz Kod başvurularının 18 bin 358’inin soruşturması devam etmekte olup, yargılaması sonuçlanan dosyalarda 3 bin 64 adli para cezası, bin 811 hapis cezası verilmiştir” denildi.
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şiddetin hiçbir alanda kabul edilemeyeceğini belirterek, “Sağlıkta şiddet bir akıl tutulması olmalı. Sağlık çalışanları fedakârca zor şartlarda hizmet veriyor. Onlara uygulanan şiddet kabul edilebilir bir durum değil. Sağlık hizmeti almak için gittiği kurumda sağlık sorunu üreterek çözüm arayanların, bu akıl dışı davranışlarının nedenleri, psikolojik açıdan çok yönlü irdelenmesi ve incelenmesi gereken bir durumdur. Sağlıkta şiddeti mutlaka bitirecek önlemler alınmalıdır. Fedakarca çalışan sağlıkçıların saldırı değil alkış hakkettiği bir gerçektir. Sağlıkta şiddet ile ilgili yaptırımlar caydırıcı kılınmalıdır” dedi.
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