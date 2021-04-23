Son anket açıklandı: MHP ve AKP seçmeni dikkat çekti!

23 Nisan 2021 Cuma, 18:34

Aksoy Araştırma, Türkiye Gündemi Nisan Ayı 4 Hafta Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Araştırmada, “Sizce Covid-19 önlemleriyle ilgili hangisi yapılmalıdır?” sorusu soruldu. Ankete katılanların yüzde 79,5’i Covid-19 önlemlerinin sıkılaştırılması gerektiğini ifade ederken; yüzde 10,7 alınan tedbir kararlarının gevşetilmesi gerektiğini belirtti. Alınan önlemlerin yeterli olduğu görüşünü savunanların oranı ise yüzde 9,8 olarak açıklandı.

Araştırmada en çok dikkat çeken detay ise, tüm siyasi parti seçmenlerinin büyük bölümünün Covid-19 tedbirlerinin sıkılaştırılması görüşünü paylaşmasıydı. AKP seçmeninin yüzde 73,5’i koronavirüs tedbirleri sıkılaştırılmalıdır derken; CHP seçmeninin yüzde 87,6’sı önlemlerin arttırılması görüşünü savundu. Bu oranlar, HDP seçmeninde yüzde 87, İYİ Parti seçmeninde yüzde 85,8, MHP seçmeninde ise yüzde 73,2 olarak açıklandı.

MHP SEÇMENİ COVİD-19’A YAKALANMAKTAN EN AZ KORKAN GRUP

Araştırmada, öne çıkan bir diğer konu ise “Covid-19 hastalığına yakalanmaktan korkuyor musunuz?” sorusuydu. Araştırmaya katılanların yüzde 61,1’i Covid-19 hastalığına yakalanmaktan “korkuyorum” veya “çok korkuyorum” yanıtını verirken; yüzde 19,6’sı “hiç korkmuyorum” veya “korkmuyorum” yanıtını verdi.

Ankette, MHP seçmeni dışında tüm siyasi parti seçmenlerinin büyük bir bölümü Covid-19 hastalığına yakalanmaktan “korkuyorum” veya “çok korkuyorum” yanıtını vermesi dikkat çekti. AKP seçmeninin yüzde 58,5’i hastalığa yakalanmaktan “korkuyorum” veya “çok korkuyorum” yanıtını verirken, CHP seçmeninin yüzde 68’i “korkuyorum” veya “çok korkuyorum” dedi. Bu oranlar İYİ Parti seçmeni için yüzde 66,2, HDP seçmeni için yüzde 73,6 olarak açıklandı. MHP seçmeni ise Covid-19 hastalığına yakalanmaktan en az korkan grup olarak dikkat çekti. MHP seçmeninin yüzde 44,8’i hastalığa yakalanmaktan “korkuyorum” veya “çok korkuyorum” derken; yüzde 26,7’si hatalığa yakalanmaktan “korkmuyorum” veya “hiç korkmuyorum” yanıtını verdi. MHP seçmeninin yüzde 28,5’i hastalığa yakalanmaktan “ne korkuyorum ne korkmuyorum” dedi.