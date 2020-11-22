Son anket: 'AKP ve MHP 6 ili daha kaybediyor'
Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, son yerel seçim anketini açıkladı. Son ankete göre, AKP ve MHP olası bir yerel seçimde 5 büyükşehir ve bir il belediyesini daha kaybedecek.
31 Mart Yerel Seçimleri'nde başta İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya, gibi büyükşehirleri kaybeden AKP ve MHP olası bir yerel seçimde 5 büyükşehir ve bir il belediyesini daha kaybedecek.
Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz kişisel Youtube kanalında bugün belediye seçimi olsa AKP'nin elindeki Bursa, Balıkesir, Denizli, Uşak ve Samsun belediyeleri ile MHP'nin elindeki Manisa Belediyesi'nin CHP ve İYİ Parti'ye geçeceğini açıkladı.
Twitter üzerinden paylaşım yapan Özkiraz, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün seçim olsaydı... Bursa, Balıkesir CHP'ye. Manisa, Samsun,Denizli ve Uşak İYİ Partiye geçecek durumda. hükümetin performansı belediyelere de yansıyor."
En Çok Okunan Haberler
- Süleyman Soylu istifa mı edecek?
- İbrahim Kalın'dan Alaattin Çakıcı açıklaması
- Piyasa değeri 4 milyon lira, Çanakkale'de ele geçirildi
- Tartışmalara Saymaz da dahil oldu
- Bizden önce Bahçeli ve Perinçek'i merak ediyorum
- Saray, MHP ile yol ayrımında (mı?)
- Kedi yiyen kadın hastaneye sevk edildi
- Rasim Ozan Kütahyalı: Allah benim belamı versin
- Erdoğan'dan kendisini alkışlamayanlara sitem
- Yufka alırken dikkat!
Video Haberler
- Koronavirüs tedbirleri AVM’de yurttaşa engel olamadı
- İmamoğlu'nun tek sözüyle büyük sevinç yaşadılar
- Ağıralioğlu canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü!
- Ambulans şoförünün darbedilme anları kamerada
- Levyeli saldırgan kamerada: Selektör yapınca sinirlendim
- Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
- Antalya'da turistlerin taciz iddiası ortalığı karıştırdı
- İzmir'de dehşet dolu anlar!
- İstanbul'da 'muhabbet' cezayla bitti
- Fatih Portakal'dan kıskandıracak paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- Süleyman Soylu istifa mı edecek?
- İbrahim Kalın'dan Alaattin Çakıcı açıklaması
- Piyasa değeri 4 milyon lira, Çanakkale'de ele geçirildi
- Tartışmalara Saymaz da dahil oldu
- Bizden önce Bahçeli ve Perinçek'i merak ediyorum
- Saray, MHP ile yol ayrımında (mı?)
- Kedi yiyen kadın hastaneye sevk edildi
- Rasim Ozan Kütahyalı: Allah benim belamı versin
- Erdoğan'dan kendisini alkışlamayanlara sitem
- Yufka alırken dikkat!