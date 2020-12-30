Son anket: AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi seçmeninin gözünden düşüyor!
MetroPOLL Araştırma şirketi 2020 yılının Aralık ayında yaptığı anket sonuçlarını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklanan sonuçlarda dikkat çeken oranlar ortaya çıktı.
Ankete katılanlara, “Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz” sorusu soruldu. Ankete katılanların yüzde 45,6’sı “Onaylıyorum” yanıtını verirken, yüzde 48,1’i “Hayır onaylamıyorum” dedi. Yüzde 6,3 ise “fikrim yok” yanıtını verdi.
KENDİ SEÇMENİ DE ERDOĞANI ONAYLAMIYOR
AKP’lilerin yüzde 8,1’inin, MHP’lilerin de yüzde 35,3’ünün, “Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz” sorusuna “Hayır/Onaylamıyorum” şeklinde yanıt verdi.
Cumhur İttifakı seçmenlerinin yüzde 43,4'nün Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığını onaylamaması ise dikkat çekti.
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