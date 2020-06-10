Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerde son durum

10 Haziran 2020 Çarşamba, 09:44

Metropoll Araştırma Şirketi, son yapılan seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

'Türkiye'nin Nabzı Mayıs 2020: Bu Pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?' isimli araştırmada, AKP ve MHP'nin oylarında büyük bir düşüş görüldü.

İbrenin ise yükselişe geçen Millet İttifakı'nın iki ayağı CHP ve İYİ Parti'ye döndüğü görüldü.

AKP'DE KADEMELİ OLARAK DÜŞÜŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlığını yaptığı AKP'de şubat ayı itibarıyla düzenli bir düşüş yaşandı.

Şubat ayında ayında yüzde 33.9 olan iktidar partisinin oyu mart ayında yüzde yüzde 33.7'ye, nisanda 32.8'e ve mayıs ayında ise 30.7'ye kadar düştü.

Şubat ayında oy oranı yüzde 8.5 olarak görünen MHP ise oy oranını 7.3'e düşürdü. MHP'nin oyunun 'kararsız' seçmenin dahi altında kalması dikkat çekti.

CHP VE İYİ PARTİ HIZLA YÜKSELİYOR

Cumhur İttifakı'nın oylarında çakılma yaşanırken, CHP ve İYİ Parti ise yükselişe geçti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanı olduğu CHP şubat ayında yüzde 20.7 olan oyunu mayıs ayı itibarıyla 21.7'ye kadar çıktı.

Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti ise şubat oyunda yüzde 7 olan oyunu mayısta 7.7'ye yükseltti.

'KARARSIZIM, PROTESTO OY VE CEVAP YOK' DAHİL DEĞİL

Partilerle ilgili paylaşılan verilere 'kararsızım, protesto oy ve cevap yok' diyen seçmenlerin oyları dağıtılmadı.

Ankette mayıs ayında 'Kararsızım' diyenler yüzde 7.7, 'protesto oy' diyenler yüzde 3.6, 'cevap yok' diyenler ise yüzde 8.9 olarak ifade edildi.

DEVA PARTİSİ, SAADET PARTİSİ, GELECEK PARTİSİ...

Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu'nun genel başkanlıklarını yaptıkları DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin mayıs ayındaki oy oranları da şu şekilde açıklandı:

DEVA Partisi: Yüzde 1.3

Gelecek Partisi: Yüzde 1.3

Saadet Partisi: Yüzde 0.7



