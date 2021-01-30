Son anket sonuçlarında AKP'ye büyük şok

30 Ocak 2021 Cumartesi, 17:23

MAK Danışmanlık’tan Mehmet Ali Kulat yaptıkları son anketin sonuçlarını RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’nda açıkladı. Mehmet Ali Kulat, son anket soçlarına ilişkin "Üç seçmenden biri 2018’de verdiği oyunu değiştirebileceğini söylüyor.

Bunların çoğu AK Parti’de. AK Partililer için CHP alternatif değil. İYİ Parti, DEVA ve Gelecek’i yeni adres olarak düşünüyorlar" dedi.

İşte Mehmet Ali Kulat’ın Atilla Güner’le Akşam Postası’na yaptığı açıklamaların satırbaşları:

'ALTERNATİFLER DOĞMAYA BAŞLADI'

"Eskiden AK Parti seçmeninin davranış modeli şuydu; AK Partili seçmenin büyük oranı muhafazakar sağ seçmendir genel itibariyle AK Parti'nin alternatifini göremediği için bazı seçimlerde ya sandığa gitmez ya da gider AK Parti'ye oy verir, AK Parti'ye çok kızsa bile kızmıyorsa zaten gider oyunu verir. Bu seçmenin bu dönemde özellikle Cumhurbaşkanı hükümet sistemi sonrasındaki dönemde alternatifleri doğmaya başladı.

'İYİ PARTİ 'TÜRKİYE'NİN BİR BİLENİ' OLDU'

AK Partili seçmenin endişe duymadan oy verebildiği bir kitle oluşmaya başladı. İyi Parti, MHP'nin bir böleni olarak başladığı yolda Türkiye'nin bir bileni olma yolunda. Görüyoruz ki orta sağa doğru çekilmiş bir İyi Parti var ve İyi Parti'deki oy artışını herkes söylüyor. 3-4 puan kadar oy artışını görüyoruz.

İyi Parti, AK Partililerin bir kısmı için gidilebilecek adres durumunda, hatta belki MHP'den de oy alıyor. Deva Partisi ve Gelecek Partisi çok yeni olmakla birlikte her iki partinin de lideri AK Parti tabanında bilinirlilik oranları çok yüksek.

Dolayısıyla onlarda bu partiler de AK Partili seçmen için liman durumunda şu an. Gelecek Parti neredeyse bütün oylarını AK Parti'den alıyor, Deva Partisi ilse oylarının yarısından fazlasını AK Parti'den alıyor. Dolayısıyla AK Parti'nin yüzde 32-33 bandında yer aldığını dikkate alırsak aradaki 7-8 puanın dağılımı belli oluyor.

'AK PARTİ VE CHP’NİN ARASINDA GEÇİRGENLİK YOK'

Kırılım noktası olarak nereye doğru seçmen kayması olduğunu görüyoruz. AK Parti'ye kızıp CHP'ye gitmem nasıl olsa diyen seçmen yerine alternatifi bir fotoğraf oluşmaya başladı. Ak Partili seçmen partisine ne kadar kızarsa kızsın AK Parti'nin alternatifi CHP değildir. CHP'ye gitmez AK Parti seçmeni, CHP'de ne kadar kızarsa kızsın AK Parti'ye gitmez.

İkisinin arasında geçirgenlik yok. İkisinin arasındaki geçirgenlik yerel seçimde kısmen yaşandı ama oradaki geçirgenliği sağlayan Saadet Partisi'dir. Saadet Parti'si, Millet İttifakı'na son yerel seçimde seçmen meşrutiyeti kazandırmıştır. Muhafazakar seçmen, CHP'nin amiral gemisinde bulunduğu bir yapıya oy verebilmesi adına Saadet Parti'nin orada bulunması çok önemliydi hatta kendi oyundan daha önemliydi.

Ancak şimdi bu meşrutiyeti sadece Saadet Partisi sağlamayacak Millet İttifakı'na, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve orta saha doğru kaymış olan sağın farklı renklerini de içine alan İYİ Parti sağlayacak."