Son anket sonuçlarında çarpıcı oran: Yüzde 76
Metropoll Araştırma, yapılan zamlara ilişkin yurttaşlara "Gıda ürünleri dışında hangi alanda yapılan zamlar aile bütçenizi daha çok zorlar?" diye sordu. Gıda ürünleri dışında seçmenin yüzde 76'sı en çok elektrik, gaz ve suya yapılan zamların aile bütçesini zorladığını diletirdi.
Metropoll Araştırma Şirketinin yaptığı anketten, uygulanan tarım politikalarına karşı seçmenin memnuniyetsiz olduğu ortaya çıktı.
Buna göre halkın yüzde 56.4’ü uygulanan tarım politikalarından memnun değil. ‘Hükümetin tarım politikasını nasıl buluyorsunuz?’ sorusuna verilen cevaplar, oy verdiği parti seçmenine göre değişiklik gösterse de halkın yarıdan fazlası uygulanan tarım politikasını başarılı bulmuyor.
AKP ve MHP’ye oy veren seçmenin yarıdan fazlası uygulanan tarım politikasını başarılı bulurken, CHP’ye oy verenlerin 87.5’i, İYİ Parti’ye oy verenlerin yüzde 90.7’si ve Saadet Partisi’ne oy verenlerin yüzde 89.5’i uygulanan tarım politikasını başarılı bulmuyor.
AKP’LİLERİN YÜZDE 30'U BAŞARISIZ BULUYOR
AKP’ye oy veren seçmenlerin yüzde 17,2'si kötü derken, yüzde 12,9'u da çok kötü dedi.
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HALKIN BÜTÇESİNİ EN ÇOK HANGİ ZAMLAR ZORLUYOR?
Metropoll'ün yapılan zamlara ilişkin bir diğer araştırmasında ise halka "Gıda ürünleri dışında hangi alanda yapılan zamlar aile bütçenizi daha çok zorlar?" diye soruldu. Gıda ürünleri dışında seçmenin yüzde 76'sı en çok elektirik, gaz ve suya yapılan zamların aile bütçesini zorladığını diletirdi. Kira zamları ise yüzde 10 ile ikinci sırada yer aldı.
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