Son anket açıklandı: Montrö ve enflasyon yurttaşın gündeminde
Aksoy Araştırma'nın yaptırdığı son anket açıklandı. Cumhuriyet gazetesi ile paylaşılan Montrö bildirisi ve enflasyona ilişkin nisan ayı anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya kondu.
Aksoy Araştırma tarafından yapılan 'Türkiye gündemi' konulu anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
En çok gündemde olan 104 emekli amiralin Montrö antlaşmasına ilişkin soruları yanıtlayan yurttaşların yüzde 58,9'u, "Emekli amirallerin güvenlik konusundaki görüşünü kapsayan bir bildiridir" tecihine yöneldi, yüzde 41,1'i ise 'darbe iması olan bir bildiridir' dedi.
"Geçtiğimiz günlerde emekli 104 amiralin Montrö bildirisi siyaset gündeminde öne çıkmıştır. Yayımlanan bu bildiriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi sizin görüşünüze daha yakındır?" sorusuna katılımcılar şu yanıtları verdi:
AKP'li seçmeninlerde "Darbe iması olan bir bildiridir" diyenlerin oranı 62,7 iken; "Emekli amirallerin güvenlik konusundaki görüşünü kapsayan bir bildiridir" yanıtını verenlerin oranı yüzde 37,3 oldu.
MHP'li seçmenin yüzde 65,1'i "Darbe iması olan bir bildiridir" yanıtını verirken, yüzde 34,9'u da "Emekli amirallerin güvenlik konusundaki görüşünü kapsayan bir bildiridir" dedi.
Diğer partilerdeki dağılım şöyle oldu:
CHP
Darbe iması olan bir bildiridir: 13,1
Emekli amirallerin güvenlik konusundaki görüşünü kapsayan bir bildiridir: 86,9
HDP
Darbe iması olan bir bildiridir: 18,8
Emekli amirallerin güvenlik konusundaki görüşünü kapsayan bir bildiridir: 81,2
İYİ PARTİ
Darbe iması olan bir bildiridir: 16,7
Emekli amirallerin güvenlik konusundaki görüşünü kapsayan bir bildiridir: 83,3
"DUYDUM AMA OKUMADIM" DİYENLER
Darbe iması olan bir bildiridir: 44,8
Emekli amirallerin güvenlik konusundaki görüşünü kapsayan bir bildiridir: 55,2
"DUYDUM VE OKUDUM" DİYENLER
Darbe iması olan bir bildiridir: 35,7
Emekli amirallerin güvenlik konusundaki görüşünü kapsayan bir bildiridir: 64,3
BİLDİRİ Mİ, ENFLASYON MU
Aksoy Araştırma'nın katılımcılara yönelik bir diğer sorusu da enflasyon ve Montrö bildirisine yönelik oldu. Ankete katılan yurttaşlara, "Bu hafta Türkiye’nin gündeminde 'Mart ayı enflasyon verisi' ve 'Emekli 104 amiralin Montrö bildirisi' daha çok öne çıkmıştır. Bu başlıklardan hangisi sizin için daha önemlidir?" sorusu yöneltildi.
Katılımcıların yanıtları ise şöyle oldu:
TÜRKİYE GENELİ
Emekli 104 amiralin Montrö bildirisi: Yüzde 23,2
Mart ayı yıllık enflasyonunun %16,99 olması: Yüzde 63,5
Hiçbiri: Yüzde 13,4
AKP
Emekli 104 amiralin Montrö bildirisi: Yüzde 30,1
Mart ayı yıllık enflasyonunun %16,99 olması: Yüzde 57,4
Hiçbiri: Yüzde 12,5
CHP
Emekli 104 amiralin Montrö bildirisi: Yüzde 15,3
Mart ayı yıllık enflasyonunun %16,99 olması: Yüzde 77,1
Hiçbiri: Yüzde 7,6
HDP
Emekli 104 amiralin Montrö bildirisi: Yüzde 7,3
Mart ayı yıllık enflasyonunun %16,99 olması: Yüzde 70,9
Hiçbiri: Yüzde 21,8
MHP
Emekli 104 amiralin Montrö bildirisi: Yüzde 33,6
Mart ayı yıllık enflasyonunun %16,99 olması: Yüzde 52
Hiçbiri: Yüzde 14,4
İYİ PARTİ
Emekli 104 amiralin Montrö bildirisi: Yüzde 11,6
Mart ayı yıllık enflasyonunun %16,99 olması: Yüzde 75,7
Hiçbiri: Yüzde 12,7
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