Son bir haftada yapılan aşı miktarı açıklandı

18 Temmuz 2021 Pazar, 19:54

Sağlık Bakanlığının 'covid19asi.saglik.gov.tr' adresinde yer alan anlık verilere göre, son bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz olmak üzere, toplam 5 milyon 557 bin 815 aşı uygulandı.



TOPLAMDA 63 MİLYON DOZ UYGULANDI

Sağlık Bakanlığının 'covid19asi.saglik.gov.tr' adresinde yer alan anlık verilere göre, 18 Temmuz saat 19.50 itibarıyla ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 63 milyon 315 bin 435 oldu.