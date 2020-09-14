Son bir yılda 287 bin kişi ilk defa ihtiyaç kredisi kullandı

14 Eylül 2020 Pazartesi, 05:00

Pandeminin derinleştirdiği ekonomik krizle ya işsiz kalan ya da ücretsiz izne zorlanan yurttaşın bankalara olan borcu artmaya devam ediyor. İç tüketimi canlandırmak için vatandaş düşük faizli kredilere boğulunca bu borçluluk katlanarak arttı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre, bireysel kredi müşterilerinin sayısı 2019 Temmuz’da 31.3 milyon kişi iken, 2020 Temmuz’da 33.4 milyon kişiye yükseldi. Yani son bir yılda 2.1 milyon kişi birden arttı. 2019 Temmuz’da 527 milyar TL olan bireysel kredi borçları, 2020 Temmuz’da 769.2 milyar TL’ye ulaştı. Son bir yılda ihtiyaç kredisi kullananların sayısında ise yüzde 200’ü aşan artış dikkat çekti. Buna göre, ilk defa ihtiyaç kredisi kullanan tüketicilerin sayısı 2019 Temmuz’da 105 bin kişi iken, 2020 Temmuz’da 392 bin kişiye ulaştı. Aynı dönem aralığında bankalara olan ihtiyaç kredisi borçları da 220.9 milyar TL’den 365.8 milyar TL’ye yükseldi.

TBB Risk Merkezi’nin 2020 Temmuz’a ilişkin açıkladığı son verilerde dikkat çeken bazı veriler şöyle:

- 2019 Temmuz’da ilk kez konut kredisi kullanan 10 bin tüketici varken, bu sayı 2020 Temmuz’da 100 bin kişiye yükseldi.

10 BİNDEN 100 BİNE

- Son bir yılda konut kredisi borcu 185.1 milyar TL’den 269.7 milyar TL’ye çıktı. Bu artışta, iç tüketimi canlandırmak için kamu bankalarınca verilen düşük faizli krediler etkili oldu.

- 2020 Temmuz’da 74 bin kişi ilk defa kredi kartı kulladı. 61 bin kişi ise ilk defa kredili mevduat hesabı kullandı.

- Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler yüzde 43 artarak 792 milyar TL’ye ulaştı. Bireysel kredilerin yüzde 47’sini ihtiyaç kredileri, yüzde 34’ünü konut kredileri, yüzde 16’sını kredi kartları ve yüzde 4’ünü taşıt kredileri oluşturdu.

- 2020 Temmuz ayı itibarıyla İstanbul’da 234 milyar TL, Ankara’da 78 milyar TL ve İzmir’de 54 milyar TL tutarında bireysel kredi borcu bulunuyor. Temmuz 2019 dönemi itibarıyla İstanbul’da 180 milyar TL, Ankara’da 53 milyar TL ve İzmir’de 37 milyar TL tutarında bireysel kredi borcu bulunuyordu.

- Hakkâri, yüzde 95 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu.

- Öte yandan, kredi borcundan veya bireysel kredi kartından dolayı yasal takibe intikal edenlerin sayısı ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 azalarak 406 bin kişiye geriledi. Bu gelişmede, takip sürelerinin 180 güne çıkarılmasının da etkili olduğu düşünülüyor.

- Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı da aynı dönemde yüzde 55 azalarak 236 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı da aynı dönemde yüzde 63 azalarak 246 bin kişiye düştü.