Son bir yılda en çok zamlanan temel gıdaların listesi

Tarım Editörü İrfan Donat, son bir yılda zamlanan temel gıda ürünlerinin listesini çıkardı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayandırılan verilere göre zam şampiyonu yüzde 64'lük artışla tavuk eti oldu.

cumhuriyet.com.tr
03 Eylül 2021 Cuma, 15:58
Son bir yılda en çok zamlanan temel gıdaların listesi
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Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat, son bir yılda en çok zamlanan temel gıda ürünlerin listesini paylaştı. TÜİK verilerine dayandırılan listede en çok zamlanan temel gıda ürünleri şöyle sıralandı:

Tavuk eti: yüzde 64

Ayçiçek yağı: yüzde 60,8

Margarin: yüzde 53,8

Yumurta: yüzde 49,3

Mısırözü yağı: yüzde 47,3

Mercimek: yüzde 41,8

Zeytinyağı: yüzde 39,4

Süt & Yoğurt: yüzde 35

Nohut: yüzde 34,4

Balık: yüzde 34

Bal: yüzde 27

Ekmek: yüzde 26,4

Dana eti: yüzde 23

Makarna: yüzde 22

Un ve Pirinç: yüzde 21


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