Son bir yılda en çok zamlanan temel gıdaların listesi
Tarım Editörü İrfan Donat, son bir yılda zamlanan temel gıda ürünlerinin listesini çıkardı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayandırılan verilere göre zam şampiyonu yüzde 64'lük artışla tavuk eti oldu.
Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat, son bir yılda en çok zamlanan temel gıda ürünlerin listesini paylaştı. TÜİK verilerine dayandırılan listede en çok zamlanan temel gıda ürünleri şöyle sıralandı:
Tavuk eti: yüzde 64
Ayçiçek yağı: yüzde 60,8
Margarin: yüzde 53,8
Yumurta: yüzde 49,3
Mısırözü yağı: yüzde 47,3
Mercimek: yüzde 41,8
Zeytinyağı: yüzde 39,4
Süt & Yoğurt: yüzde 35
Nohut: yüzde 34,4
Balık: yüzde 34
Bal: yüzde 27
Ekmek: yüzde 26,4
Dana eti: yüzde 23
Makarna: yüzde 22
Un ve Pirinç: yüzde 21
Video Haberler
- Kırlangıç balığı, dişisini böyle korudu
- Central Park’ta mahsur kalanlar böyle kurtarıldı
- Validen yurttaşa: Çengiler gibi kravat takmış gelmişsin
- Sosyal medyada beğeni toplayan görüntüler
- 27 bıçak darbesiyle öldürüldü! 'Amca' deyip elini öpmüş
- Hatalı sollama yaparken kazaya sebep oluyordu
- Gergin anlar: Beni yayından alınız!
- Caretta carettaları ezme iddiasında 2 kişi serbest
- Kan donduran görüntüler! Bıçaklama anı kamerada
- Şevket Çoruh, Ferhan Şensoy'la olan anısını anlattı
En Çok Okunan Haberler
- Şensoy'un cenazesine damga vuran sözler
- Yardım feryatlarıyla dalga geçti!
- İşte 3. dozun koruma oranı
- Gergin anlar: Beni yayından alınız!
- Sedat Peker'den yeni video açıklaması
- Milyar dolarlık rant projesi hayata geçiyor!
- Bakan Koca'dan kritik 'aktif vaka' açıklaması
- BBP'den AKP ve MHP'nin seçim barajı uzlaşmasına itiraz
- FOX TV muhabiri, Çelik'in basın toplantısına alınmadı
- Kanadoğlu’ndan dualı açılışa tepki