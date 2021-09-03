Son bir yılda en çok zamlanan temel gıdaların listesi

03 Eylül 2021 Cuma, 15:58

Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat, son bir yılda en çok zamlanan temel gıda ürünlerin listesini paylaştı. TÜİK verilerine dayandırılan listede en çok zamlanan temel gıda ürünleri şöyle sıralandı:

Tavuk eti: yüzde 64

Ayçiçek yağı: yüzde 60,8

Margarin: yüzde 53,8

Yumurta: yüzde 49,3

Mısırözü yağı: yüzde 47,3

Mercimek: yüzde 41,8

Zeytinyağı: yüzde 39,4

Süt & Yoğurt: yüzde 35

Nohut: yüzde 34,4

Balık: yüzde 34

Bal: yüzde 27

Ekmek: yüzde 26,4

Dana eti: yüzde 23

Makarna: yüzde 22

Un ve Pirinç: yüzde 21