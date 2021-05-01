SON DAKİKA | 3. Lig'de şampiyonlar belli oldu

Son dakika ... 3'üncü Lig'de şampiyon olan Diyarbekirspor, Adıyaman 1954 Spor ve Nazilli Belediyespor, Somaspor'la birlikte 2. Lig'e yükseldi.

DHA
01 Mayıs 2021 Cumartesi, 17:12
SON DAKİKA | 3. Lig'de şampiyonlar belli oldu
Abone Ol google-news

Şampiyonlar belli oldu. Misli.com 3'üncü Lig'de şampiyon olan Diyarbekirspor, Adıyaman 1954 Spor ve Nazilli Belediyespor, daha önce şampiyonluğunu garantileyen Somaspor'un ardından Misli.com 2'nci Lig'e yükseldi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler