SON DAKİKA | 3. Lig'de şampiyonlar belli oldu
Son dakika ... 3'üncü Lig'de şampiyon olan Diyarbekirspor, Adıyaman 1954 Spor ve Nazilli Belediyespor, Somaspor'la birlikte 2. Lig'e yükseldi.
Şampiyonlar belli oldu. Misli.com 3'üncü Lig'de şampiyon olan Diyarbekirspor, Adıyaman 1954 Spor ve Nazilli Belediyespor, daha önce şampiyonluğunu garantileyen Somaspor'un ardından Misli.com 2'nci Lig'e yükseldi.
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