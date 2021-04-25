CANLI SONUÇLAR | TFF 1. Lig'de kritik hafta
TFF 1. Lig'de son 3 haftaya girilirken Akhisarspor, Altay'a yenilir ve Menemenspor Eskişehirspor ile berabere kalırsa Akigolar bir alt lige düşecek.
TFF 1. Lig'de bitime 3 hafta kala 18 takım sahada.
İŞTE CANLI SONUÇLAR
Adanaspor 0-2 Ümraniyespor | 36' Ercan Coşkun, 47' Olanrewaju Kehinde
Akhisarspor 2-0 Altay | 54' Çekdar Orhan, 76' Bertuğ Bayar
Altınordu 0-0 Giresunspor
Ankaraspor 2-2 Bandırmaspor | 63' Samet Kaya, 76' Marcus Pedersen - 64', 71' Yonathan Del Valle
Balıkesirspor 1-2 Keçiörengücü | 27' Cemal Kızılateş - 40' Barış Yılmaz, 47' Soner Gönül
Boluspor 0-2 Samsunspor | 25' Yasin Öztekin, 48' Gökhan Karadeniz
Bursaspor 1-2 İstanbulspor | 34' Eren Güler - 16' Mirkan Aydın, 38' Kristal Abazaj
Menenemenspor 2-1 Eskişehirspor | 26' İsmail Odabaşı, 36' Ibrahim Rasheed - 86' Berkay Tanır
Tuzlaspor 0-3 Adana Demirspor | 19', 48' Pa Amat Dibba, 87' Yunus Akgün
GİRESUNSPOR İZMİR DEPLASMANINDA
63 puandaki lider Giresunspor, deplasmanda Altınordu ile karşı karşıya gelecek. Bitime 3 hafta kala hata istemeyen Giresunspor, alacağı galibiyetle zirvedeki yerini korumak istiyor. Altıncı sıradaki Altınordu ise playoff mücadelesinde yerini sağlamlaştırmak için sahaya çıkacak.
SAMSUNSPOR RAKİPLERİNİ BEKLEYECEK
Ligde 61 puanla iki takımdan biri olan Samsunspor, Boluspor deplasmanında üç puan arayacak. Karadeniz ekibi, sahadan galibiyetle ayrılmak isterken liderlik için Giresunspor ve Adana Demirspor'un puan kaybını bekleyecek.
KÜME DÜŞEN İKİNCİ TAKIM BELLİ OLABİLİR
15. sırada bulunan Menemenspor, sahasında ligden düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'u ağırlayacak. Menemenspor, Eskişehir'i mağlup eder, Akhisar puan kaybederse İzmir temsilcisi ligde kalmayı garantileyecek.
16. sıradaki Akhisar ise sahasında Altay'ı konuk edecek. Akhisar yenilir ve Menemenspor Eskişehirspor ile berabere kalırsa, Akigolar bir alt lige düşecek.
17. sıradaki Ankaraspor ise alacağı galibiyete ek olarak Menemenspor'un yenilmesini bekleyecek. Menemenspor, Eskişehirspor'u yenerse Ankaraspor lige veda edecek.
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