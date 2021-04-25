CANLI SONUÇLAR | TFF 1. Lig'de kritik hafta

25 Nisan 2021 Pazar, 19:40

TFF 1. Lig'de bitime 3 hafta kala 18 takım sahada.

İŞTE CANLI SONUÇLAR

Adanaspor 0-2 Ümraniyespor | 36' Ercan Coşkun, 47' Olanrewaju Kehinde

Akhisarspor 2-0 Altay | 54' Çekdar Orhan, 76' Bertuğ Bayar

Altınordu 0-0 Giresunspor

Ankaraspor 2-2 Bandırmaspor | 63' Samet Kaya, 76' Marcus Pedersen - 64', 71' Yonathan Del Valle

Balıkesirspor 1-2 Keçiörengücü | 27' Cemal Kızılateş - 40' Barış Yılmaz, 47' Soner Gönül

Boluspor 0-2 Samsunspor | 25' Yasin Öztekin, 48' Gökhan Karadeniz

Bursaspor 1-2 İstanbulspor | 34' Eren Güler - 16' Mirkan Aydın, 38' Kristal Abazaj

Menenemenspor 2-1 Eskişehirspor | 26' İsmail Odabaşı, 36' Ibrahim Rasheed - 86' Berkay Tanır

Tuzlaspor 0-3 Adana Demirspor | 19', 48' Pa Amat Dibba, 87' Yunus Akgün

GİRESUNSPOR İZMİR DEPLASMANINDA

63 puandaki lider Giresunspor, deplasmanda Altınordu ile karşı karşıya gelecek. Bitime 3 hafta kala hata istemeyen Giresunspor, alacağı galibiyetle zirvedeki yerini korumak istiyor. Altıncı sıradaki Altınordu ise playoff mücadelesinde yerini sağlamlaştırmak için sahaya çıkacak.

SAMSUNSPOR RAKİPLERİNİ BEKLEYECEK

Ligde 61 puanla iki takımdan biri olan Samsunspor, Boluspor deplasmanında üç puan arayacak. Karadeniz ekibi, sahadan galibiyetle ayrılmak isterken liderlik için Giresunspor ve Adana Demirspor'un puan kaybını bekleyecek.

KÜME DÜŞEN İKİNCİ TAKIM BELLİ OLABİLİR

15. sırada bulunan Menemenspor, sahasında ligden düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'u ağırlayacak. Menemenspor, Eskişehir'i mağlup eder, Akhisar puan kaybederse İzmir temsilcisi ligde kalmayı garantileyecek.

16. sıradaki Akhisar ise sahasında Altay'ı konuk edecek. Akhisar yenilir ve Menemenspor Eskişehirspor ile berabere kalırsa, Akigolar bir alt lige düşecek.

17. sıradaki Ankaraspor ise alacağı galibiyete ek olarak Menemenspor'un yenilmesini bekleyecek. Menemenspor, Eskişehirspor'u yenerse Ankaraspor lige veda edecek.