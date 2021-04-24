SON DAKİKA | Beşiktaş'ta Atiba kadrodan çıkartıldı!
Son dakika... Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Hes Kablo Kayserispor maçının kadrosundan çıkartıldı.
Süper Lig'de Kayserispor maçı öncesinde Vincent Aboubakar, Cyle Larin gibi önemli isimlerin sakatlığıyla sarsılan Beşiktaş'ta bu kez Atiba Hutchinson şoku yaşandı.
Cuma akşamı yapılan antrenmanı ağrıları olduğu gerekçesiyle yarıda bırak Atiba Hutchinson, Kayserispor maçı öncesi kadrodan çıkarıldı. Tecrübeli futbolcu, Kayserispor karşılaşmasında sahadaki yerini alamayacak.
İşte Beşiktaş'ınKayserispor maçı öncesi eksikleri: Ajdin Hasic, Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar, Welinton (Cezalı), Cyle Larin, Atiba Hutchinson
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