Burak Elmas: “Hakaret ve iftira kabul edilemez”
Burak Elmas, Galatasaray’da başkanlık için aday olan isimlere yönelik ayrıştırıcı ve hakarete varan söylemlere ilişkin, “Eleştiri haktır ama yalan, hakaret, iftira asla kabul edilemez.” dedi.
Galatasaray’ın başkan adaylarından Burak Elmas sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.
Sosyal medya üzerinden Galatasaray başkan adaylarına yönelik kutuplaştırıcı ve hakarete varan söylemlerin arttığına dikkat çeken Burak Elmas’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
“Son günlerde, özellikle sosyal medya üzerinden, Galatasaray Başkan adaylarına yönelik, kutuplaştırıcı, hakarete varan söylemlerin arttığını gözlemliyorum. Eleştiri haktır ama yalan, hakaret, iftira asla kabul edilemez. Her aday ve kadrosu kıymetlidir.
Galatasaray için elini taşın altına koymaktan çekinmeyen, plan, proje, öneri sunan her Galatasaraylı kıymetlidir... Hedefi, sadece Galatasaray'ın birlik, beraberliği ve âli menfaatleri için çalışmak olan, her Galatasaray oluşumu kıymetlidir...
Bu süreçte, değerli rakiplerim Sn.Eşref Hamamcıoğlu, Sn.Metin Öztürk ve olası başkan adaylarına yönelik çirkin söylemleri, kendime ve Galatasaray'a yapılmış sayacak, karşısında duracağım. Galatasaray geleneğinde seçimler, kutuplaşma vesilesi değil, bir demokrasi şölenidir.”
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