Ali Koç'tan Galatasaray'a mesaj! "Sizin kanalınızda bile konuşmaya hazırız"

24 Nisan 2021 Cumartesi, 12:46

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, online olarak düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un açıklamaları...

"Bazı tavırlar, işi saha içinden saha dışına taşımaya çalışıldığının göstergesidir. TFF ve hakemleri baskı altına alma çabasını görüyoruz. Son 15 yıldır Fenerbahçe'ye yapılanlara, yaşatılanlara dair tüm gerçekleri Türkiye iyi biliyor. Bu işlere gireceksek, bu konulardan şikayet edecek en büyük aday. Ancak bu konuları uzatıp polemik yaratmak istemiyoruz. Taraftarlarımızdan da ricam, her açıklamanın satır arasını okumayın. Biz işimize bakalım, şampiyonluğa yürüyelim. MHK'den ricamız var, tarafsız olmak için elinizden geleni yapın.

1959 öncesi şampiyonlukların tartışılmasını sağlıklı buluyorum. Kamuoyu bilinçleniyor. 1959 öncesi şampiyonluklar için gerekli başvuruları yaptık. Bazı kesimler tarafından ifade edildiği gibi, Fenerbahçe'nin daha önce başvursu yok. Biz 3 yıldır konu hakkında çalışıyoruz. Geçmiş yönetimler de bu çalışmaları yapmıştır. İki yönetim kurulu üyemiz de geçmişteki faaliyetlerde yer almıştır. Biz bu konuya bir gecede karar vermedik. Dönemimiz bitmeden, gerekli başvuruları yaptık.

GALATASARAY'A MESAJ



"Biz futbol tarihine ve Cumhuriyet tarihine sahip çıkıyoruz. Bizim iddiamızı kuvvetlendiren birçok yerel bilgi ve belge söz konusudur. Avrupa'da da benzer örnekler söz konusudur. İstediğimiz şampiyonluklar, TFF'nin kurulduğu 1923 yılından itibaren olanlardır. Bazı kesimler, haklı talebimizi sulandırmak çabasındadır. Hala yerel şampiyonluklar diye algı yapıyorlar. Fenerbahçe, İstanbul Ligleri'nde en çok şampiyon olmuş takımdır. Ancak biz bunu istemiyoruz. Türkiye 1. Ligi ve Milli Küme için başvuru yaptık. Bazıları kafa karıştırmaya çalışıyor ama bu çabalar sonuç vermeyecektir. Galatasaray'ın kurucusu merhum Ali Sami Yen'in Galatasaray ile Fenerbahçe'yi kıyaslarken Türkiye şampiyonluğu ifadesi kullandığı ortadadır. Ezeli rakiplerimizin kendi web sitelerinde bile bu şampiyonluklar yer almaktadır.

Ayrı ayrı yerlerde, ayrı ayrı zamanlarda konuşacağımıza, beraber çıkalım, istediğinizde yerde, hatta sizin kanalınızda bile konuşmaya hazırız. Sizlerin belirleyeceği kişilerle bu konuları konuşalım, polemiklere fırsat vermeyelim."

ER YA DA GEÇ VERİLECEK

"Talep ettiğimiz hakkımız, er ya da geç verilecek, buna inanıyoruz. Artık top TFF'dir. Onların vereceği karar, hem kendi tarihine, hem de Cumhuriyet tarihine sahip çıkma anlamına gelmektedir. Bu konuda acele etmeye gerek yok. Bizim de acelemiz yok. Biz olmasak bile bizden sonra gelenler de konuya sahip çıkacaktır. Komisyon kurulsun, herkes tezini ortaya koysun"