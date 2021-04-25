SON DAKİKA | Fenerbahçe'den VAR operatörü tepkisi

25 Nisan 2021 Pazar, 19:54

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında görevlendirilen VAR operatörü için tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler daha önce de tepki göstermiş ve TFF, Cumhuriyet Başsavcılığına soruşturma için başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.

İşte Fenerbehçe'den yapılan açıklama...